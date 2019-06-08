Германия обыграла Белоруссию в отборе Евро-2020

Фрагмент матча
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На 12-й минуте прошёл проникающий пас Киммиха в штрафную белорусов, Лерой Зане легко убрал с пути защитника и пробил точно в цель.
На 62-й минуте Гинтер выполнил передачу к штрафной Белоруссии, Марко Ройс получил свободный коридор и ворвался через центр, а затем пробил под перекладину ворот.
Сборная Германии располагается на втором месте в турнирной таблице группы С, набрав шесть очков после двух матчей.
Белоруссия не набрала ни одного очка в трех встречах и занимает последнюю строчку. 0