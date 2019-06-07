«Тоттенхэм» нашел замену Эриксену

вступил в борьбу за полузащитника и капитана лиссабонского, сообщает Cmjornal.pt.

По информации издания, агент уже прибыл в Лондон, где проведет встречу с руководством клуба.

В лице португальца английский клуб видит замену для хавбека Кристиана Эриксена, который с большой вероятностью покинет команду в летнее трансферное окно.

При этом на Фернандеша также всерьез нацелен «Манчестер Юнайтед».

Фернандеш перешел в «Спортинг» из «Сампдории» в июне 2017 года и сразу же стал ключевым игроком команды. В нынешнем сезоне на его счету 33 матча в португальской Примейре, в которых отметился 20 голами. 0