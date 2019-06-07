«Тоттенхэм» нашел замену Эриксену

Бруну Фернандеш
globallookpress.com
По информации издания, агент уже прибыл в Лондон, где проведет встречу с руководством клуба.
В лице португальца английский клуб видит замену для хавбека Кристиана Эриксена, который с большой вероятностью покинет команду в летнее трансферное окно.
При этом на Фернандеша также всерьез нацелен «Манчестер Юнайтед».
Фернандеш перешел в «Спортинг» из «Сампдории» в июне 2017 года и сразу же стал ключевым игроком команды. В нынешнем сезоне на его счету 33 матча в португальской Примейре, в которых отметился 20 голами. 0