ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаНХЛ. «Сент-Луис» приблизился к завоеванию Кубка Стэнли
  • 10:26
    • «Тоттенхэм» нашел замену Эриксену
  • 10:11
    • Канте пропустит ближайшие матчи сборной Франции
  • 10:04
    • Неймар показал травмированную ногу
  • 08:39
    • Стадион «Оренбурга» не получил лицензию
  • 08:08
    • Буффон может продолжить карьеру в Испании
    Все новости спорта

    «Тоттенхэм» нашел замену Эриксену

    Тоттенхэм Футбол Англии Англия. Премьер-лига Португалия Спортинг Лиссабон Трансферы Календарь АПЛ
    «Тоттенхэм Хотспур» вступил в борьбу за полузащитника и капитана лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша, сообщает Cmjornal.pt.

    Бруну Фернандеш
    Бруну Фернандеш

    По информации издания, агент уже прибыл в Лондон, где проведет встречу с руководством клуба.

    В лице португальца английский клуб видит замену для хавбека Кристиана Эриксена, который с большой вероятностью покинет команду в летнее трансферное окно.

    При этом на Фернандеша также всерьез нацелен «Манчестер Юнайтед».

    Фернандеш перешел в «Спортинг» из «Сампдории» в июне 2017 года и сразу же стал ключевым игроком команды. В нынешнем сезоне на его счету 33 матча в португальской Примейре, в которых отметился 20 голами. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 28 мая — 3 июня
  • 03/06/2019 в 20:12
    •
  • Прогноз
  • Фарерские острова — Испания
  • 1.82
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Способен ли Федерер обыграть Надаля на грунте?
  • Роджер Федерер — Рафаэль Надаль. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Сможет ли Конта пробиться в финал «Ролан Гаррос»?
  • Йоханна Конта — Маркета Вондроушова. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Сможет ли Украина претендовать на медали ЧМ?
  • Колумбия U20 — Украина U20. Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Новак Джокович Теннис «Ролан Гаррос». Вылет Халеп, Хачанов проиграл Тиму, успех ДжоковичаОбзор очередного игрового дня на Открытом чемпионате Франции по теннису Вчера в 18:170
  • 23:58
    • Отстраненные за допинг российские тренеры все еще работают со спортсменами
  • 08:53
    • Сборная Чили обыграла команду Гаити
  • 18:26
    • «Рубин» назначил исполняющего обязанностями главного тренера
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Сохранить, продать или отправить в аренду? Ключевые трансферные решения Сульшера«Манчестер Юнайтед» вступил в лето массовой перекройки состава 05/06/2019 в 14:150
  • Экспресс дня

  • Сборная Дании намерена улучшить турнирное положение
  • 4.87
    •
  • 00:58
    • «Тамбов» готов играть в Волгограде
  • 00:52
    • Защитник «Ахмата» может перейти в ЦСКА
  • 00:16
    • ВФЛА: Мы попросили РУСАДА провести разбирательство по поводу дисквалифицированных тренеров
    Хабиб Нурмагомедов Прочие Лучший по спортивному принципу. Хабиб официально получил нового соперникаРоссийский чемпион в начале сентября встретится с американцем Дастином Порье 05/06/2019 в 11:580
  • 18:12
    • Хачанов не сумел выйти в полуфинал «Ролан Гаррос»
  • 16:50
    • «Челси» продаст Азара «Реалу» за 130 миллионов фунтов
  • 23:39
    • Семин: Прежде чем что-то менять, нужно просчитать каждый шаг
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие