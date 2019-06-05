Молодежная сборная России проиграла Чехии в товарищеской игре

Фрагмент матча
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Игра, прошедшая в австрийском Леоганге, завершилась со счетом 1:0 в пользу чехов.
Единственный гол в игре был забит на 45-й минуте. Его автором стал форвард чешской команды Ондржей Шашинка.
Этой встречей коллектив Михаила Галактионова завершил программу спаррингов перед стартом в сентябре отборочного турнира Евро-2021.
В отборочном турнире молодежного чемпионата Европы 2021 года сборная России сыграет со сборными Болгарии, Эстонии, Латвии, Польши и Сербии. 0