Молодежная сборная России проиграла Чехии в товарищеской игре

Молодежная сборнаяпотерпели поражение от сверстников изв товарищеском матче.

Фрагмент матча twitter.com/ceskarepre_cz 1000 Фрибет для всех Забрать!

Игра, прошедшая в австрийском Леоганге, завершилась со счетом 1:0 в пользу чехов.

Единственный гол в игре был забит на 45-й минуте. Его автором стал форвард чешской команды Ондржей Шашинка.

Этой встречей коллектив Михаила Галактионова завершил программу спаррингов перед стартом в сентябре отборочного турнира Евро-2021.

В отборочном турнире молодежного чемпионата Европы 2021 года сборная России сыграет со сборными Болгарии, Эстонии, Латвии, Польши и Сербии. 0