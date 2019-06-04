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    Адиев может взять паузу после увольнения из «Анжи»

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    Специалист пока ведет переговоры с клубами

    Магомед Адиев
    Магомед Адиев

    Российский 41-летний специалист Магомед Адиев не исключает того, что приостановит тренерскую деятельность после ухода с поста главного тренера «Анжи».

    «Веду разговоры по поводу будущего с клубами РПЛ, но пока никакой конкретики нет. Может так случиться, что возьму паузу. Ясность может наступить к тому времени, когда клубы отправятся на первые сборы», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

    Магомед Адиев был главным тренером «Анжи» с лета 2018 года. В завершившемся сезоне клуб занял 15-е место в РПЛ и лишился прописки в элитном дивизионе. 0

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