Воронин: Клоппа сватали в «Реал», но он хотел только в Англию

Украинский форвардрассказал о давнем желанииработать в английском чемпионате.

Воронин и Клопп вместе работали в «Майнце», а потом оба оказались в «Ливерпуле». Украинец выступал за «красных» в сезоне-2007/08, а немец тренирует мерсисайдцев с 2015 года.

«Когда Клопп начал тренировать, то сразу стало видно: человек "заболел", нашел себя.

Что он сделал с "Майнцем", что сделал с Дортмундом, что делает с "Ливерпулем" — это закономерность, а не везение. Случайно такие результаты на поток не поставить.

Причем "Майнц" он поднял с нуля, Дортмунд поднял с нуля. Клопп же нашел молодых Гетце, Левандовского, Пищека да и всех остальных. В "Ливерпуле" похожая история.

Клопп сам мечтал об Англии. Он мне рассказывал, еще когда в 2003-м отговаривал меня уходить из "Майнца" в "Кельн", и мы разговорились о будущем.

Через несколько лет молва его, тогда успешного тренера "Боруссии", отправляла в "Реал", мы встретились, и я спросил: "Ну что, в Испанию?". Он замотал головой: "Только Англия".

И вот дождался, и мы видим, что это действительно его чемпионат», — приводит слова Воронина «Советский Спорт». 0