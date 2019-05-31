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    Воронин: Клоппа сватали в «Реал», но он хотел только в Англию

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    Украинский форвард Андрей Воронин рассказал о давнем желании Юргена Клоппа работать в английском чемпионате.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    Воронин и Клопп вместе работали в «Майнце», а потом оба оказались в «Ливерпуле». Украинец выступал за «красных» в сезоне-2007/08, а немец тренирует мерсисайдцев с 2015 года.

    «Когда Клопп начал тренировать, то сразу стало видно: человек "заболел", нашел себя.

    Что он сделал с "Майнцем", что сделал с Дортмундом, что делает с "Ливерпулем" — это закономерность, а не везение. Случайно такие результаты на поток не поставить.

    Причем "Майнц" он поднял с нуля, Дортмунд поднял с нуля. Клопп же нашел молодых Гетце, Левандовского, Пищека да и всех остальных. В "Ливерпуле" похожая история.

    Клопп сам мечтал об Англии. Он мне рассказывал, еще когда в 2003-м отговаривал меня уходить из "Майнца" в "Кельн", и мы разговорились о будущем.

    Через несколько лет молва его, тогда успешного тренера "Боруссии", отправляла в "Реал", мы встретились, и я спросил: "Ну что, в Испанию?". Он замотал головой: "Только Англия".

    И вот дождался, и мы видим, что это действительно его чемпионат», — приводит слова Воронина «Советский Спорт». 0

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