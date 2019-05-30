Педро стал первым игроком, который выиграл все главные международные трофеи

добыл победу в Лиге Европы, обыгравв финале (4:1).

Одним из главных героев встречи стал хавбек «Челси» Педро Родригес, который отметился голом. Кроме того, 31-летний испанец стал первым игроком, кто выигрывал все главные международные трофеи.

Теперь на счету испанца победы в финалах Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира, а также чемпионата Европы и чемпионата мира.

Вдобавок Педро стал пятым в истории футболистом, которому в карьере удалось забить и в финале Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов, и в финале Кубка УЕФА / Лиги Европы. 0