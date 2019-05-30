ЧМ-2019 (U-20): Колумбия разгромила Таити, Эквадор одолел Мексику

На(U-20) в Польше 29 мая состоялось четыре матча третьего группового этапа.

Колумбия забила шесть голов twitter.com/fcfseleccioncol 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Колумбия не испытала проблем со сборной Таити. Забив в ворота соперника шесть безотвеных мячей, колумбийцы спокойно оформили проход в 1/8 финала.

В другом поединке группы А Польша не смогла одолеть Сенегал (0:0) и теперь хозяева турнира смогут пройти дальше только в статусе лучшей третьей команды турнира. Сенегальцы выиграли квартет.

Также состоялись два поединка в группе В.

Италия и Япония не сумели выявить сильнейшего (0:0). Японцы были ближе к победе, но в начале матча Хироки Ито не реализовал пенальти. Тем не менее, Япония заняла второе место в группе и вышла в плей-офф.

Во втором матче группы Эквадор минимально победил Мексику (1:0). Единственный гол в поединке забил Гонсало Плата. Эквадорцы сохраняют шансы на выход в плей-офф как одна из лучших команд, занявших третье место в группе. 0