ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Унаи ЭмериГод Эмери в «Арсенале». Прогресс и большие вызовы лета
  • 23:53
    • «Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы
  • 23:27
    • «Реал» поборется за капитана «Аякса»
  • 23:10
    • «Динамо» может усилиться Джорджевичем
  • 22:41
    • Димитров и Чилич провели самый длинный матч на «Ролан Гаррос»-2019
  • 22:27
    • Пятая ракетка мира объявила о завершении карьеры
    Все новости спорта

    ЧМ-2019 (U-20): Колумбия разгромила Таити, Эквадор одолел Мексику

    Молодежный чемпионат мира по футболу 2019 Сборная Мексики Сборная Сенегала Сборная Колумбии Сборная Польши Сборная Таити Сборная Японии Сборная Италии Футбол Италии Сборная Эквадора
    На молодежном чемпионате мира-2019 (U-20) в Польше 29 мая состоялось четыре матча третьего группового этапа.

    Колумбия забила шесть голов
    Колумбия забила шесть голов

    Колумбия не испытала проблем со сборной Таити. Забив в ворота соперника шесть безотвеных мячей, колумбийцы спокойно оформили проход в 1/8 финала.

    В другом поединке группы А Польша не смогла одолеть Сенегал (0:0) и теперь хозяева турнира смогут пройти дальше только в статусе лучшей третьей команды турнира. Сенегальцы выиграли квартет.

    Также состоялись два поединка в группе В.

    Италия и Япония не сумели выявить сильнейшего (0:0). Японцы были ближе к победе, но в начале матча Хироки Ито не реализовал пенальти. Тем не менее, Япония заняла второе место в группе и вышла в плей-офф.

    Во втором матче группы Эквадор минимально победил Мексику (1:0). Единственный гол в поединке забил Гонсало Плата. Эквадорцы сохраняют шансы на выход в плей-офф как одна из лучших команд, занявших третье место в группе. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Новый Яя Туре, сын легенды и обидчик «Реала». За кем следить на молодежном ЧМ-2019
  • 25/05/2019 в 18:58
    •
  • Прогноз
  • Новая Зеландия U-20 — Уругвай U-20
  • 1.88
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «ДС Юнайтед» свою безвыигрышную серию?
  • «ДС Юнайтед» — «Чикаго Файр». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Одержит ли «Бостон» вторую победу над «Сент-Луисом»?
  • «Бостон» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Сколько забьют «Спортинг Канзас Сити» и «Лос-Анджелес Гэлакси»?
  • «Спортинг Канзас Сити» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Вероника Кудерметова Теннис «Ролан Гаррос». Кудерметова вышла в третий круг, победы Федерера и НадаляОбзор четвертого дня соревнований на Открытом чемпионате Франции по теннису Вчера в 19:590
  • 21:09
    • «Химки» вышли в финал Единой лиги ВТБ
  • 19:57
    • «Спартак» нацелился на полузащитника «Фенербахче»
  • 19:27
    • «Урал» продлит контракт с Погребняком
    Криштиану Роналду Футбол Лето футбола: главные предсезонные турнирыЧто смотреть в межсезонье? Вчера в 04:360
  • Экспресс дня

  • Битва англичан на Кавказе
  • 5.36
    •
  • 00:03
    • ЧМ-2019 (U-20): Колумбия разгромила Таити, Эквадор одолел Мексику
  • 23:05
    • «Рома» планирует усилиться форвардом «Валенсии»
  • 22:49
    • «Челси» и «Арсенал» завершили первый тайм без голов
    Игроки «МЮ» Футбол Топ-10 финалов в истории Лиги чемпионовВторая часть рейтинга всех финалов главного клубного турнира Европы 28/05/2019 в 23:580
  • 19:13
    • CAS отклонил апелляцию «Рубина» на еврокубковую дисквалификацию
  • 17:39
    • Игорь Денисов завершил карьеру
  • 18:03
    • «Зенит» упразднил должность президента
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие