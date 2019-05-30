Жиру и Азар вошли в команду сезона Лиги Европы

Оливье Жиру
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В нее вошли восемь игроков «Челси».
Вратари: Кевин Трапп («Айнтрахт»), Кепа Аррисабалага («Челси»).
Защитники: Алекс Гримальдо («Бенфика»), Сеад Колашинац («Арсенал»), Лоран Косьельни («Арсенал»), Давид Луих («Челси»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Данни да Коста («Айнтрахт»).
Полузащитники: Макото Хасебе («Айнтрахт»), Филип Костич («Айнтрахт»), Жоржинью («Челси»), Н'Голо Канте («Челси»).
Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Оливье Жиру («Челси»), Лука Йович («Айнтрахт»), Жоау Фелиш («Бенфика»), Педро Родригес («Челси»), Эден Азар («Челси»).
Напомним, именно «Челси» стал победителем турнира, разгромив в финале «Арсенал» — 4:1. 0