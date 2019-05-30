ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Денис ГлушаковДавно не лучший. Глушаков вовремя покидает «Спартак»
  • 17:38
    • Жиру и Азар вошли в команду сезона Лиги Европы
  • 15:11
    • Семак надеется, что «Зенит» сохранит Кокорина
  • 14:55
    • Дзюба интересен «Вулверхэмптону»
  • 14:44
    • Александрова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
  • 12:12
    • «Динамо» планирует подписать хавбека «Рубина»
    Все новости спорта

    Жиру и Азар вошли в команду сезона Лиги Европы

    Лига Европы УЕФА Футбол Англии Арсенал Челси Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт Португалия Бенфика Календарь Лиги Европы
    Официальный сайт УЕФА опубликовал команду сезона в Лиге Европы.

    Оливье Жиру
    Оливье Жиру

    В нее вошли восемь игроков «Челси».

    Вратари: Кевин Трапп («Айнтрахт»), Кепа Аррисабалага («Челси»).

    Защитники: Алекс Гримальдо («Бенфика»), Сеад Колашинац («Арсенал»), Лоран Косьельни («Арсенал»), Давид Луих («Челси»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Данни да Коста («Айнтрахт»).

    Полузащитники: Макото Хасебе («Айнтрахт»), Филип Костич («Айнтрахт»), Жоржинью («Челси»), Н'Голо Канте («Челси»).

    Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Оливье Жиру («Челси»), Лука Йович («Айнтрахт»), Жоау Фелиш («Бенфика»), Педро Родригес («Челси»), Эден Азар («Челси»).

    Напомним, именно «Челси» стал победителем турнира, разгромив в финале «Арсенал» — 4:1. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Проблема Сарри. Итальянцу не удалось привить «Челси» свой стиль игры
  • Вчера в 17:08
    •
  • Прогноз
  • «Уфа» — «Томь»
  • 1.76
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сделает ли «Уфа» комфортный задел в первом поединке?
  • «Уфа» — «Томь». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Продлит ли «Нижний Новгород» безвыигрышную серию «Крылышек»?
  • «Нижний Новгород» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Новая Зеландия U-20 — Уругвай U-20: кто выиграет битву за первое место в группе?
  • Новая Зеландия U-20 — Уругвай U-20. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Финал пройдет в Мадриде Футбол Финал Лиги чемпионов. Полная готовность«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» проведут заключительный и самый важный матч сезона 01:260
  • 23:53
    • «Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы
  • 17:32
    • Александр Зверев пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
  • 17:21
    • Джокович вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
    Унаи Эмери Футбол Год Эмери в «Арсенале». Прогресс и большие вызовы лета«Арсенал» завершит сезон финалом Лиги Европы Вчера в 20:580
  • Экспресс дня

  • «Уфа» и «Крылышки» начнут отстаивать свое место в РПЛ
  • 3.30
    •
  • 17:14
    • Серена Уильямс обыграла японку Нару на «Ролан Гаррос»
  • 15:58
    • «Рома» может пригласить главного тренера «Болоньи»
  • 15:44
    • Осака одолела Азаренко на «Ронал Гаррос»
    «Сент-Луис» Хоккей НХЛ. «Сент-Луис» сравнял счет в финальной серии с «Бостоном»«Сент-Луис» одержал первую в истории победу в финале плей-офф НХЛ 08:010
  • 15:26
    • СМИ: Конте уже подписал контракт с «Интером»
  • 11:43
    • «МЮ» согласился продать Лукаку в «Интер»
  • 08:16
    • Головин пропустит старт нового сезона во Франции
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие