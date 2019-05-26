Пике не беспокоится о будущем тренера

Защитник «Барселоны»прокомментировал поражение от «Валенсии» (1:2) в финале Кубка Испании.

«Когда не побеждаешь, а в команде есть травмированные, можно пожаловаться на это. Но я не думаю, что могут быть какие-то оправдания.

Мы — "Барселона", так что должны выигрывать у всех, тем более у "Валенсии". Сейчас мы должны поздравить их, а в следующем году постараться выиграть все.

О будущем тренера мы не беспокоимся. Мы должны анализировать индивидуальный вклад игроков после каждого матча и смотреть, что мы можем улучшить. Решение не за нами, но мы хотели бы, чтобы он продолжил работу», — цитирует Пике Marca. 0