«Штутгарт» и «Унион» сыграли вничью в первом переходном матче Бундеслиги

В составе хозяев отличились Кристиан Гентнер и Марио Гомес. За гостей голы забили Сулейман Абудллахи и Марвин Фридрих.
Ответный матч состоится 27 мая.
Бундеслига. Переходные матчи. Первая игра
«Штутгарт» — «Унион» — 2:2 (1:1)
Голы: Гентнер, 41 (1:0). Абдуллахи, 43 (1:1). Гомес, 51 (2:1). Фридрих, 68 (2:2)«Штутгарт»: Цилер, Инсуа, Кемпф, Павар, Озан Кабак, Гентнер, Кастро, Дидави (Гомес, 46), Аколо (Цубер, 73), Донис, Гонсалес (Эссвайн, 82)«Унион»: Гикевич, Паренсен, Триммель, Райхель, Фридрих, Шмидебах (Кроос, 84), Жуль, Премель, Андерссон, Хартель (Мес, 60), Абдуллахи (Гогия, 80)Предупреждения: Триммель, 59. Кемпф, 80. Кроос, 86