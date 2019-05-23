Колумбия обыграла Польшу на молодежном ЧМ-2019

обыграла(2:0) в первом матче группового этапа чемпионата мира по футболу (U-20).

Голами в составе победителей отличились Иван Ангуло (24-я минута) и Луис Сандоваль (90).

Колумбия делит первое место в группе А с командой Сенегала.

В параллельном матче группы В сборная Японии сыграла вничью с командой Эквадора — 1:1.

Счет в матче был открыт на 44-й минуте благодаря автоголу — мяч в свои ворота отправил японец Кесукэ Тагава. На 68-й минуте Кота Ямада сравнял счет.

Стоит отметить, что на 52-й минуте полузащитник Хордан Ресабала не сумел реализовать пенальти.

Обе команды делят вторую строчку группы В. 0