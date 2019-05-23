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    Сборная Италии обыграла Мексику на молодежном ЧМ-2019

    Молодежный чемпионат мира по футболу 2019 Сборная Мексики Сборная Италии Футбол Италии Сборная Сенегала
    Молодежная сборная Италии одержала победу над командой Мексики (2:1) в первом матче группового этапа чемпионата мира (U-20).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе итальянцев голы на свой счет записали Давиде Фраттези (3-я минута) и Лука Раньери (67).

    У мексиканцев единственный мяч забил Роберто Де Ла Роса (37).

    Сборная Италии вышла на первое место в группе В, Мексика — последняя.

    В параллельном матче группы А сборная Сенегала одержала победу над командой Таити со счетом 3:0.

    В составе победителей хет-трик оформил Амаду Санья, который отличился на 1-й, 29-й и 50-й минуте.

    Сенегал возглавил группу А, Таити идет на последнем месте. 0

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