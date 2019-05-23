Сборная Италии обыграла Мексику на молодежном ЧМ-2019

Фрагмент матча
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В составе итальянцев голы на свой счет записали Давиде Фраттези (3-я минута) и Лука Раньери (67).
У мексиканцев единственный мяч забил Роберто Де Ла Роса (37).
Сборная Италии вышла на первое место в группе В, Мексика — последняя.
В параллельном матче группы А сборная Сенегала одержала победу над командой Таити со счетом 3:0.
В составе победителей хет-трик оформил Амаду Санья, который отличился на 1-й, 29-й и 50-й минуте.
Сенегал возглавил группу А, Таити идет на последнем месте. 0