L'Equipe включил Головина в символическую сборную 37-го тура Лиги 1

Французское издание L’Equipe составило свою версию символической команды 37-го тура чемпионата Франции.

В список лучших игроков тура вошел 22-летний полузащитник «Монако» Александр Головин, который в матче с «Амьеном» (2:0) забил гол и отдал голевую передачу.

Полностью список символичной сборной 37-го тура чемпионата Франции выглядит так: Томаш Коубек («Ренн»), Хироки Сакаи («Марсель»), Тило Керер (ПСЖ), Дамьен Да Сильва («Ренн»), Юссуф Коне («Лилль»), Морган Сансон («Марсель»), Александр Головин («Монако»), Николя Пепе («Лилль»), Мемфис Депай («Лион»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Роберт Берич («Сент-Этьен»).

В текущем сезоне Лиги 1 Головин провел 29 матчей за «Монако», в которых забил три гола и сделал три голевые передачи. 0