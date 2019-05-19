«Милан» — «Фрозиноне»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 37-го тура чемпионата Италиина своем поле обыгралсо счетом 2:0.

Счет в матче открыл нападающий Кшиштоф Пёнтек, отличившийся на 57-й минуте после передачи форварда Фабио Борини.

В середине второго тайма преимущество россонери увеличил Сусо, забивший гол на 66-й минуте.

Красно-черные, набрав 65 очков, поднялись на четвертое место в турнирной таблице Серии А, опередив «Рому» и «Аталанту». Последняя уступает только по дополнительным показателям и имеет игру в запасе.

Для «Фрозиноне» игра не имела турнирного значения, поскольку команда досрочно вылетела в серию B. 0