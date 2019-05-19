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    «Милан» победил «Фрозиноне»

    «Милан» — «Фрозиноне»: счет матча 2:0, обзор голов

    Серия A Футбол Италии Фрозиноне Милан Календарь Серии А
    В матче 37-го тура чемпионата Италии «Милан» на своем поле обыграл «Фрозиноне» со счетом 2:0.

    «Милан»
    «Милан»

    Счет в матче открыл нападающий Кшиштоф Пёнтек, отличившийся на 57-й минуте после передачи форварда Фабио Борини.

    В середине второго тайма преимущество россонери увеличил Сусо, забивший гол на 66-й минуте.

    Красно-черные, набрав 65 очков, поднялись на четвертое место в турнирной таблице Серии А, опередив «Рому» и «Аталанту». Последняя уступает только по дополнительным показателям и имеет игру в запасе.

    Для «Фрозиноне» игра не имела турнирного значения, поскольку команда досрочно вылетела в серию B. 0

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