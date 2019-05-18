Гол и ассист Головина принесли «Монако» победу над «Амьеном»

Александр Головин
globallookpress.com
Голом и голевой передачей в этой встрече отметился российский полузащитник Александр Головин.
В середине первого тайма Головин ассистировал Радамелю Фалькао, а на 82-й минуте реализовал выход один на один в контратаке «Монако».
На счету россиянина теперь 3 гола и 3 голевые передачи в 29 матчах за «Монако» в текущем чемпионате Франции.
«Монако», набрав 36 очков, поднялся на шестнадцатое место в Лиге 1. От зоны вылета команду отделяет 3 очка. «Амьен» (35 очков) опустился на семнадцатую позицию. 0