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    СМИ: «Интер» и два английских клуба претендуют на Головина

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    Сразу несколько европейских клубов претендуют на российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

    Александр Головин
    Александр Головин

    Как сообщили «Чемпионату» коллеги из Transfermarkt, за Головиным следят итальянский «Интер», английские «Арсенал» и «Тоттенхэм», а также немецкий «Хоффенхайм».

    Отмечается, что итальянский и английский клубі рассматривают Головина как один из возможных вариантов усиления. В частности, «Тоттенхэм» видит в российском полузащитнике потенциальную замену для Кристиана Эриксена, а «Арсенал» — для Месута Озила. В то же время для «Хоффенхайма» Головин — приоритетный вариант усиления.

    «Монако» пока не горит желанием расставаться с Головиным и точно не будет продавать его меньше чем за 30 миллионов евро.

    В текущем сезоне на счету Головина 2 гола и 2 ассиста в 28 матчах Лиги 1. 0

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