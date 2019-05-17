СМИ: «Интер» и два английских клуба претендуют на Головина

Сразу несколько европейских клубов претендуют на российского полузащитника

Как сообщили «Чемпионату» коллеги из Transfermarkt, за Головиным следят итальянский «Интер», английские «Арсенал» и «Тоттенхэм», а также немецкий «Хоффенхайм».

Отмечается, что итальянский и английский клубі рассматривают Головина как один из возможных вариантов усиления. В частности, «Тоттенхэм» видит в российском полузащитнике потенциальную замену для Кристиана Эриксена, а «Арсенал» — для Месута Озила. В то же время для «Хоффенхайма» Головин — приоритетный вариант усиления.

«Монако» пока не горит желанием расставаться с Головиным и точно не будет продавать его меньше чем за 30 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Головина 2 гола и 2 ассиста в 28 матчах Лиги 1. 0