«Краснодар» поборется за Ерёменко с «Локомотивом»

в летнее трансферное окно попытается приобрести полузащитника «Ростова», сообщает «Чемпионат»

Хавбек, с большой долей вероятности, покинет клуб из Ростова-на-Дону по завершении сезона.

Фаворитом в борьбе за Ерёменко является московский «Локомотив». На приобретении 32-летнего игрока настаивает главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин.

Нынешнюю кампанию Роман начал в составе московского «Спартака». В минувшее зимнее трансферное окно российский футболист перешёл в «Ростов». Контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.

В этом сезоне Ерёменко в 13 матчах Российской Премьер-Лиги забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. 0