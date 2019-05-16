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    «Краснодар» поборется за Ерёменко с «Локомотивом»

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    ФК «Краснодар» в летнее трансферное окно попытается приобрести полузащитника «Ростова» Романа Ерёменко, сообщает «Чемпионат».

    Роман Еременко
    Роман Еременко

    Хавбек, с большой долей вероятности, покинет клуб из Ростова-на-Дону по завершении сезона.

    Фаворитом в борьбе за Ерёменко является московский «Локомотив». На приобретении 32-летнего игрока настаивает главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин.

    Нынешнюю кампанию Роман начал в составе московского «Спартака». В минувшее зимнее трансферное окно российский футболист перешёл в «Ростов». Контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.

    В этом сезоне Ерёменко в 13 матчах Российской Премьер-Лиги забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. 0

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