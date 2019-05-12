Зобнин и Фернандо выйдут в старте «Спартака» на матч с «Уфой»

Роман Зобнин
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«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Ташаев, Зобнин, Мельгарехо, Фернандо, Умяров, Зе Луиш.
Запасные: Терёшкин, Поплевченков, Комбаров, Мамин, Глушаков, Игнатов, Ханни, Глушенков, Мелкадзе, Луис Адриано.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Круговой, Йокич, Неделчару, Ванек, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун.
Запасные: Шафинский, Сухов, Аликин, Пуцко, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Пауревич, Салатич, Бизяк, Вомбергар.
Игра пройдет сегодня, 12 мая, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало поединка — в 16:30 мск.
«Спартак» с 43 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (26 баллов) — 14-я позиция. 0