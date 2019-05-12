ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Давид ВильяФутбольные иконы в закате. Они забыты, но все еще играют
  • 15:22
    • Россия крупно обыграла Австрию на ЧМ-2019
  • 14:45
    • Защитник «Ливерпуля» признан игроком сезона АПЛ
  • 12:12
    • Умер олимпийский чемпион по хоккею Ионов
  • 11:57
    • ПСЖ сделал предложение «МЮ» по де Хеа
  • 11:44
    • Россия назвала состав на матч ЧМ с Австрией
    Все новости спорта

    Зобнин и Фернандо выйдут в старте «Спартака» на матч с «Уфой»

    РПЛ Футбол России Спартак Уфа Календарь РПЛ
    Объявлены стартовые составы московского «Спартака» и «Уфы» на матч 28-го тура российской Премьер-лиги.

    Роман Зобнин
    Роман Зобнин

    «Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Ташаев, Зобнин, Мельгарехо, Фернандо, Умяров, Зе Луиш.

    Запасные: Терёшкин, Поплевченков, Комбаров, Мамин, Глушаков, Игнатов, Ханни, Глушенков, Мелкадзе, Луис Адриано.

    «Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Круговой, Йокич, Неделчару, Ванек, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун.

    Запасные: Шафинский, Сухов, Аликин, Пуцко, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Пауревич, Салатич, Бизяк, Вомбергар.

    Игра пройдет сегодня, 12 мая, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало поединка — в 16:30 мск.

    «Спартак» с 43 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (26 баллов) — 14-я позиция. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Енисей» оказался не готов к премьер-лиге на всех уровнях
  • 01:08
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Уфа»
  • 1.73
  • Сегодня в 16:30
    •
    До 10 000 ₽ новым клиентам Регистрация
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» останется в еврокубковой зоне
  • «Спартак» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Станет ли «Манчестер Сити» чемпионом?
  • «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Испортит ли «Вулверхэмптон» финиш чемпионата для «Ливерпуля»?
  • «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Дмитрий Аленичев Футбол «Енисей» оказался не готов к премьер-лиге на всех уровняхРеакция спортивных СМИ на победу «Краснодара» над «Енисеем» 01:080
  • 14:15
    • «Ювентус» представил форму на новый сезон
  • 08:44
    • «Сан-Хосе» повел в серии с «Сент-Луисом»
  • 08:27
    • Каннонье быстро одолел Андерсона Силву на UFC 237
    Фред Футбол 10 футболистов, которые провалились в АПЛ в этом сезонеФред, Насри и другие игроки, которые пришли в АПЛ и не оправдали ожиданий Вчера в 15:300
  • Экспресс дня

  • Финал чемпионской битвы «Ливерпуля» и «Ман Сити»
  • 2.95
    •
  • 15:43
    • Зобнин и Фернандо выйдут в старте «Спартака» на матч с «Уфой»
  • 15:14
    • Паредес хочет вернуться в «Зенит»
  • 14:58
    • ФИФА может запретить «Валенсии» и «Вильярреалу» совершать трансферы
    Бенедикт Хеведес Футбол РПЛ. Ничья «Ростова» и «Динамо», «Локомотив» разгромил «Рубин», «Енисей» вылетел в ФНЛОбзор матчей 28-го тура чемпионата России по футболу Вчера в 18:380
  • 08:12
    • Циципас обыграл Надаля и стал вторым финалистом Мадрида
  • 14:29
    • Хавбек «Спартака» может перейти в тульский «Арсенал»
  • 12:26
    • Озил летом не покинет «Арсенал»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие