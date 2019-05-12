Семак не видит большого запаса прочности в игре «Зенита»

Главный тренер «Зенита»поделился своими эмоциями после победы над ЦСКА (3:1).

«Хорошая игра. Много было равной борьбы, обе команды хотели победить. Важный матч, чтобы праздник стал полноценный для нас и болельщиков. Смогли забить, могли сделать это раньше. Заслуженно победили. Ребята — молодцы, Знаю, как сложно без максимальной мотивации и концентрации проводить такие матчи. Заслужили победу и чемпионство, поставили жирную точку в праздновании. Конечно, будет и продолжение после заключительного матча, но сегодня мы получили Кубок и золотые медали.

Ребята — молодцы, работали весь сезон, пахали, не ныли. Футбольный Бог видит и вознаграждает за труды. Это праздник для нас и города. С победой всех наших болельщиков. Поздравляю тренерский штаб и сотрудников, которые трудятся во благо команды.

Весь сезон был сложным. Было и хорошее начало. Затем было очень сложно, но ушли на первом месте на перерыв. Думаю, вряд ли кто-то мог предположить, что мы весь сезон пройдем на первом месте. Зимой сбалансировали команду, укрепили позиции. Вторую часть сезона провели более продуктивно. Хорошо поработали на сборах и без больших спадов прошли весь сезон. Из Лиги Европы вылетели, но так сложились обстоятельства, могли проходить дальше. В целом, откровенных провалов не было. Это заслуга тренеров по физподготовке и команды, потому что старались выжать максимум из того, что могли.

Сезон еще не закончился. В целом, стараюсь быть реалистом. Перед началом сезона старались сделать максимум из того, что можем, за счет характера, трудолюбия и игроков. Не могу сказать, что сейчас у нас потрясающее качество или что оно было в первой части сезона. У нас есть самоотдача, воля, желание быть полезным команде везде. У нас нет большого запаса прочности, что касается качества игры», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». 0