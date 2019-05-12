«Барселона» — «Хетафе»: счет матча 2:0, обзор голов

одержала победу надв домашнем матче 37-го тура испанской Примеры.

Серхио Бускетс и Артуро Видаль fcbarcelona.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Встреча, которая прошла на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счетом 2:0.

На 39-й минуте Артуро Видаль вывел «сине-гранатовых» вперед. Окончательный результат на 89-й минуте установил Даконам Дьене, отметившись автоголом.

«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры (86 очков), «Хетафе» выпал из топ-4, переместившись на пятую позицию (58 очков).

Примера. 37-й тур «Барселона» — «Хетафе» — 2:0 (1:0) Голы: 1:0 — 39 Видаль, 2:0 — 89, автогол Даконам«Барселона»: Силлессен, Альба, Умтити, Серджи Роберто, Пике, Ракитич (Аленья, 62), Видаль, Коутиньо (Абель Руис, 69), Бускетс, Малком (Нелсон Семеду, 78), Месси«Хетафе»: Сория, Кабрера, Оливера, Даконам, Фулькье (Сайс, 75), Максимович, Сибасаки (Портильо, 46), Арамбарри, Суарес, Анхель (Дуро, 86), МолинаПредупреждения: Фулькье (37), Оливера (52), Видаль (76), Даконам (90)

Мадридский «Реал» в гостях уступил «Реал Сосьедаду» со счетом 1:3.

Гости из Мадриды забили первыми на 6-й минуте, когда передачу Карима Бензема в гол воплотил Браим Диас.

На 26-й минуте игрок хозяев Микель Мерино счет сравнял. На 57-й Хосеба Сальдуа вывел «Реал Сосьедад» вперед. А еще через десять минут точку в матче поставил Андер Барренечеа.

С 39-й минуты «Реал» играл в меньшинстве. За игру рукой в собственной штрафной с поля был удален Хесус Вальехо. Виллиан Жозе, исполняя пенальти, не смог переиграть Тибо Куртуа.

«Реал» занимает третье место в турнирной таблице (68 очков), а «Реал Сосьедад» — восьмое (50 очков).