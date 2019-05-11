ПСЖ обжалует дисквалификацию Неймара

принял решение подать апелляцию на вердикт дисциплинарной комиссии Федерации футбола Франции (FFF) о трехматчевой дисквалификации нападающего

«Принимая во внимание оскорбления, которые услышали несколько игроков после игры, ПСЖ считает данное наказание излишне жестким. Клуб и игрок решили обжаловать вердикт в апелляционной комиссии FFF», — говорится в сообщении на сайте парижской команды.

Напомним, бразилец получил три матча бана за удар болельщика после игры Кубка Франции с «Ренном». Также футболист дисквалифицирован еще на две игры условно.

Таким образом, бразильский форвард будет вынужден пропустить три оставшихся матча ПСЖ в текущем розыгрыше Лиги 1.

Неймар в текущем сезоне забил 22 гола и отдал 12 ассистов в 27 матчах за парижан. 0