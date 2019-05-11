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    Болельщики «Бордо» хотят видеть в клубе Дзагоева больше, чем Балотелли и Эрреру

    Трансферы Футбол России ЦСКА Футбол Франции Бордо
    Болельщики «Бордо» на своем сайте WebGirondins проводят опрос по теме предстоящего летнего трансферного окна.

    Алан Дзагоев
    Алан Дзагоев

    Посетителям портала предложено выбрать из трех игроков, которые станут свободными агентами. Всего в списке представлено 20 футболистов.

    В это число попал и полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев. На данный момент он занимает 14-е место в рейтинге любимчиков фанатов жирондинцев, набрав 6 процентов голосов. Он опережает таких игроков, как Марио Балотелли («Марсель»), Гари Кэхилла («Челси») и Андера Эрреру («Манчестер Юнайтед»).

    Лидером опроса является форвард «Арсенала» Оливье Жиру — 57 процентов голосов. Далее следуют атакующий полузащитник «Порту» Ясин Браими (28%) и вингер «МЮ» Хуан Мата (23%). 0

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