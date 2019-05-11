Болельщики «Бордо» хотят видеть в клубе Дзагоева больше, чем Балотелли и Эрреру

Алан Дзагоев
globallookpress.com
Посетителям портала предложено выбрать из трех игроков, которые станут свободными агентами. Всего в списке представлено 20 футболистов.
В это число попал и полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев. На данный момент он занимает 14-е место в рейтинге любимчиков фанатов жирондинцев, набрав 6 процентов голосов. Он опережает таких игроков, как Марио Балотелли («Марсель»), Гари Кэхилла («Челси») и Андера Эрреру («Манчестер Юнайтед»).
Лидером опроса является форвард «Арсенала» Оливье Жиру — 57 процентов голосов. Далее следуют атакующий полузащитник «Порту» Ясин Браими (28%) и вингер «МЮ» Хуан Мата (23%). 0