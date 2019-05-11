«Лейпциг» — «Бавария»: счет матча 0:0

Мюнхенскаяна выезде сыграла вничью с(0:0) в матче 33-го тура чемпионата Германии.

Мюнхенцы не смогли стать чемпионами в этом туре, позволив дортмундской «Боруссии» сократить отставание до двух очков.

В матче 33-го тура «Боруссия» на своем поле обыграла дюссельдорфскую «Фортуну» (3:2).

Дортмундцы открыли счет на 41-й минуте отличился полузащитник Кристиан Пулишич. На 47-й минуте «Фортуна» сумела восстановить равенство в счёте благодаря голу хавбека Оливера Финка.

Спустя шесть минут полузащитник Томас Делейни вновь вывел «Боруссию» вперёд. На 59-й минуте хавбек «Фортуны» Доди Лукебакио не реализовал пенальти.

На 82-й минуте гости остались в меньшинстве после того, как красную карточку получил полузащитник Адам Бодзек.

На 92-й минуте хавбек хозяев Марио Гётце увеличил преимущество своей команды. А на 95-й минуте форвард «Фортуны» Давид Ковнацки установил окончательный счёт в игре.

Дортмундцы с 73 очками занимают вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. В активе лидирующей «Баварии» 75 очков. Чемпион Германии определится в последнем, 34-м туре.

«Фортуна», в активе которой 41 очко, опустилась на 11-е место. «Лейпциг» с 66-ю очками на третьей строчке.

Кроме того, определились команды, утратившие шансы на сохранение прописки в немецкой бундеслиге — ими стали «Нюрнберг» и «Ганновер».

Обе команды отправил в бундеслигу 2 «Штутгарт» одержавший разгромную победу над «Вольфсбургом» (3:0) и с 27 очками ставший недосягаем для «Ганновера» (21) и «Нюрнберга» (19) за тур до окончания первенства.

«Штутгарт» закончит сезон на 16-й строчке и сразится за право играть в элитном дивизионе в стыковых матчах с командой, которая финиширует третьей в бундеслиге 2. 0