ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бенедикт ХеведесРПЛ. Ничья «Ростова» и «Динамо», «Локомотив» разгромил «Рубин», «Енисей» вылетел в ФНЛ
  • 18:46
    • «Бавария» не смогла обыграть «Лейпциг»
  • 18:26
    • Дубль Мбенга принес «Ахмату» победу над «Крыльями Советов»
  • 18:03
    • Боттас выиграл квалификацию Гран-при Испании
  • 17:32
    • «Сочи» и «Тамбов» вышли в РПЛ
  • 15:59
    • «Енисей» разгромно проиграл «Краснодару» и вылетел в ФНЛ
    Все новости спорта

    «Бавария» не смогла обыграть «Лейпциг»

    «Лейпциг» — «Бавария»: счет матча 0:0

    Бундеслига Футбол Германии Бавария РБ Лейпциг Боруссия Д Фортуна Штутгарт Нюрнберг Ганновер 96 Вольфсбург Календарь Бундеслиги
    Мюнхенская «Бавария» на выезде сыграла вничью с «Лейпцигом» (0:0) в матче 33-го тура чемпионата Германии.

    «Бавария»
    «Бавария»

    Мюнхенцы не смогли стать чемпионами в этом туре, позволив дортмундской «Боруссии» сократить отставание до двух очков.

    В матче 33-го тура «Боруссия» на своем поле обыграла дюссельдорфскую «Фортуну» (3:2).

    Дортмундцы открыли счет на 41-й минуте отличился полузащитник Кристиан Пулишич. На 47-й минуте «Фортуна» сумела восстановить равенство в счёте благодаря голу хавбека Оливера Финка.

    Спустя шесть минут полузащитник Томас Делейни вновь вывел «Боруссию» вперёд. На 59-й минуте хавбек «Фортуны» Доди Лукебакио не реализовал пенальти.

    На 82-й минуте гости остались в меньшинстве после того, как красную карточку получил полузащитник Адам Бодзек.

    На 92-й минуте хавбек хозяев Марио Гётце увеличил преимущество своей команды. А на 95-й минуте форвард «Фортуны» Давид Ковнацки установил окончательный счёт в игре.

    Дортмундцы с 73 очками занимают вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. В активе лидирующей «Баварии» 75 очков. Чемпион Германии определится в последнем, 34-м туре.

    «Фортуна», в активе которой 41 очко, опустилась на 11-е место. «Лейпциг» с 66-ю очками на третьей строчке.

    Кроме того, определились команды, утратившие шансы на сохранение прописки в немецкой бундеслиге — ими стали «Нюрнберг» и «Ганновер».

    Обе команды отправил в бундеслигу 2 «Штутгарт» одержавший разгромную победу над «Вольфсбургом» (3:0) и с 27 очками ставший недосягаем для «Ганновера» (21) и «Нюрнберга» (19) за тур до окончания первенства.

    «Штутгарт» закончит сезон на 16-й строчке и сразится за право играть в элитном дивизионе в стыковых матчах с командой, которая финиширует третьей в бундеслиге 2. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лучшие свободные агенты лета 2019. Символическая сборная
  • 08/05/2019 в 01:33
    •
  • Прогноз
  • «Айнтрахт» — «Майнц»
  • 2.30
  • Завтра в 19:00
    •
    До 10 000 ₽ новым клиентам Регистрация
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Лацио» продолжить борьбу за еврокубки?
  • «Кальяри» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • «Ним» еще больше осложнит жизнь «Монако»
  • «Ним» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Словакия и Финляндия сыграют от обороны
  • Словакия — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Неймар Футбол Безумие в ответных матчах. 12 величайших камбэков в истории еврокубковВспоминаем топ-камбэки в двухматчевых еврокубковых дуэлях Вчера в 23:430
  • 18:13
    • «Аталанта» обыграла «Дженоа»
  • 17:16
    • «Томь» проиграла «Шиннику» и лишилась шансов на прямую путевку в РПЛ
  • 17:03
    • Аленичев: «Краснодар» мог забить и больше
    Лукас Моура Футбол Кто зажигал, а кто провалился? Лучшие и худшие игроки полуфиналов ЛЧЧетыре лучших и четыре худших игрока безумной полуфинальной стадии главного клубного турнира Европы Вчера в 16:490
  • Экспресс дня

  • Станет ли «Бавария» сегодня чемпионом?
  • 3.48
    •
  • 19:13
    • Божович: Трудно вернуться в игру, когда пропускаешь в самом начале матча
  • 18:59
    • «Лечче» вернулся в Серию A
  • 18:12
    • «Авангард» прервал 15-матчевую беспроигрышную серию «Сочи»
    Трент Александер-Арнольд Футбол Завершилась самая безумная неделя в истории ЛЧ. Кто же выиграет финал?«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» поборются за престижнейший трофей Вчера в 15:340
  • 16:48
    • «Спартак» включился в борьбу за Мохаммади
  • 16:33
    • Швейцария забросила девять шайб Италии на ЧМ-2019
  • 16:19
    • ЧМ-2019: Дания по буллитам выиграла у Франции
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие