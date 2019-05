Азар — лучший игрок «Челси» в сезоне-2018/19

признан лучшим футболистомв сезоне-2018/19. За бельгийца проголосовало большинство футболистов «синих».

Бельгиец в рекордный четвертый раз признан игроком года в составе лондонского клуба, ранее он этот приз получал в 2014, 2015 и 2017 годах.

Кроме того, Азару была вручена награда за лучший гол «Челси» в завершающемся сезоне. Этим голом был признан победный мяч, забитый Эденом в ворота «Ливерпуля» (2:1) в матче 3-го раунда Кубка Лиги.

В нынешнем сезоне на счету бельгийского футболиста за «Челси» 50 матчей, в которых он забил 19 голов и отдал 16 ассистов.

Eden Hazard’s superb solo goal against Liverpool is our 2018/19 Goal of the Season!

WHAT a goal it was! 🤯 #CFCAwards19 pic.twitter.com/K1NH6CkWg1