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    «Арсенал» разгромил «Валенсию» и вышел в финал Лиги Европы

    «Валенсия» — «Арсенал»: счет матча 2:4, обзор голов

    Лига Европы Арсенал Футбол Англии Валенсия Футбол Испании Календарь Лиги Европы
    Лондонский «Арсенал» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы одержал гостевую победу над «Валенсией» (4:2) и вышел в финал турнира.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 11-й минуте открыли хозяева. Гуэдеш от центра поля убежал в атаку, уже на подступах к штрафной вырезал передачу на Родриго, тот отпасовал к дальней штанге мимо Чеха, и Гамейро поразил пустой угол ворот.

    На 17-й минуте лондонцы отыгрались. Ляказетт выиграл верховую борьбу и выполнил передачу на Обамеянга, который хлёстким ударом от штрафной поразил дальний угол.

    «Арсенал» повел в счете на 52-й минуте. Торрейра прошёл полполя и вырезал отличную передачу на Ляказетта, который принял мяч на границе штрафной и хлёстким ударом уложил его в правый угол ворот.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    На 58-й минуте «Валенсия» отыгралась. После удара Родриго мяч попал в Гамейро, отскочил от него в сторону Чеха, но Кевин оказался расторопнее голкипера и всё же протолкнул мяч в сетку мимо него.

    Вновь лондонцы повели на 69-й минуте. Мэйтленд-Найлс прострелил в штрафную с правого фланга, и Обамеянг отличным ударом в касание замкнул эту передачу, отправив мяч в правый нижний угол.

    На 89-й минуте Обамеянг обыгрался с Мхитаряном, получив ответную передачу в правой части штрафной, и неотразимо пробил в ближний угол ворот «Валенсии».

    Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Арсенала». По сумме двух матчей лондонцы вышли в финал, где сыграют с «Челси» или «Айтрахтом»,

    Лига Европы. 1/2 финала
    «Валенсия» (Испания) — «Арсенал» (Англия) — 2:4 (1:1)
    Голы: Гамейро, 11 (1:0). Обамеянг, 17 (1:1). Ляказетт, 50 (1:2). Гамейро, 58 (2:2). Обамеянг, 69 (2:3). Обамеянг, 88 (2:4)«Валенсия»: Нету, Пиччини (Солер, 56), Габриэл Паулиста, Гарай, Хосе Гайя, Васс, Коклен, Парехо, Гонсалу Гедеш (Торрес, 71), Родриго (Мина, 71), Гамейро«Арсенал» (Англия): Чех, Мэйтланд-Найлс, Папастатопулос, Монреаль, Косьельни, Колашинац (Мустафи, 71), Джака, Торрейра (Гендузи, 80), Обамеянг, Ляказетт, Езил (Мхитарян, 62)Предупреждения: Гарай, 38. Хосе Гайя, 43. Езил, 63
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