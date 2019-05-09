«Валенсия» — «Арсенал»: счет матча 2:4, обзор голов

Лондонскийв ответном матче 1/2 финала Лиги Европы одержал гостевую победу над(4:2) и вышел в финал турнира.

Счет в матче на 11-й минуте открыли хозяева. Гуэдеш от центра поля убежал в атаку, уже на подступах к штрафной вырезал передачу на Родриго, тот отпасовал к дальней штанге мимо Чеха, и Гамейро поразил пустой угол ворот.

На 17-й минуте лондонцы отыгрались. Ляказетт выиграл верховую борьбу и выполнил передачу на Обамеянга, который хлёстким ударом от штрафной поразил дальний угол.

«Арсенал» повел в счете на 52-й минуте. Торрейра прошёл полполя и вырезал отличную передачу на Ляказетта, который принял мяч на границе штрафной и хлёстким ударом уложил его в правый угол ворот.

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На 58-й минуте «Валенсия» отыгралась. После удара Родриго мяч попал в Гамейро, отскочил от него в сторону Чеха, но Кевин оказался расторопнее голкипера и всё же протолкнул мяч в сетку мимо него.

Вновь лондонцы повели на 69-й минуте. Мэйтленд-Найлс прострелил в штрафную с правого фланга, и Обамеянг отличным ударом в касание замкнул эту передачу, отправив мяч в правый нижний угол.

На 89-й минуте Обамеянг обыгрался с Мхитаряном, получив ответную передачу в правой части штрафной, и неотразимо пробил в ближний угол ворот «Валенсии».

Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Арсенала». По сумме двух матчей лондонцы вышли в финал, где сыграют с «Челси» или «Айтрахтом»,