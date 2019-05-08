«Валенсия» — «Арсенал»: где и когда смотреть онлайн матча Лиги Европы

В четвергпопытается ответитьза поражение в первом полуфинальном матче Лиги Европы УЕФА со счетом 3:1. Победителя первой пары выберут на стадионе «Месталья». Старт поединка в 22:00 по мск.

Даже несмотря на поражение «Валенсия» все еще имеет огромные шансы на попадание в финал Лиги Европы. «Бэтмены» вполне способны забить два гола и не дать сопернику сделать то же самое. Огромное значение для хозяев имеет тот один мяч, который удалось забить на «Эмирейтс». Именно от него «оранжевые», скорее всего, и попытаются оттолкнуться.

Лондонский «Арсенал» выдал хороший поединок у себя дома, выиграв 3:1. Хотя конечно соперник так и не дал «канонирам» время на раскачку. Всем хорошо известно, как «лондонцы» выступают в Лиге Европы на чужих полях. Выиграть им удалось лишь в 1 из 3 последних матчей. Лишь в прошлый раз в Неаполе подопечные Эмери сумели не пропустить и вырвать победу со счетом 0:1. Однозначно столичный клуб ждет очень непростое противостояние в Испании.

Все прогнозы на Лигу Европы

Букмекеры считают, что «Валенсия» должна взять реванш. Вероятность ее успеха оценивается коэффициентом 1.88, тогда как на победу «Арсенала» дают 3.91.

Любителям ставок предлагается ознакомиться с прогнозом на матч «Валенсия» — «Арсенал», который сделали специалисты LiveSport.Ru. Они выделили два самых вероятных, на их взгляд, исхода с коэффициентами 1.90 и 1.70.

Чтобы проследить за этой игрой, можно зайти на сайт LiveCup.Run, где в онлайн-режиме будет обновляться все важная информация. Для тех, у кого больше времени на просмотр футбола, подойдут телеканалы Матч Футбол, Матч ТВ и Футбол 1. 0