огласила список претендентов на звание лучшего тренера текущего сезона.

В число номинантов на награду вошли: Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур») и Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон»).

Имя победителя станет известно 14 мая.

Four outstanding campaigns 👏

Who gets your vote for @BarclaysFooty Manager of the Season?

➡️ https://t.co/Wvw9lR9Rme #PLAwards pic.twitter.com/694RSdUb1T