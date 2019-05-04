Болельщик «Хаддерсфилда» стал новым владельцем клуба

Владелецподписал соглашение о продаже клуба бизнесмену, который является болельщиком «терьеров» с детства, а в течение последних четырех лет его компании оказывали клубу спонсорскую поддержку.

«Понимаю, что после 10 лет полной самоотдачи и появившихся проблем со здоровьем я должен поступить правильно для себя, семьи и "Хаддерсфилда" — передать правление новому председателю, который сможет написать новую главу в истории клуба.

Назначение правильного преемника так же важно для меня и моего наследия, как и все остальное, чего достиг. Я выбрал Фила не только потому, что он бизнесмен с сильным желанием и решимостью добиться успеха, но и потому, что он всегда будет следовать интересам клуба. Он фанат "Хаддерсфилда" и действительно понимает, какой это клуб», — цитирует Хойла The Sun.

Отметим, «Хаддерсфилда» находится на последнем, двадцатом месте английской Премьер-лиги и уже потерял шансы на сохранение места в ней. 0