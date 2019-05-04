ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хоккеисты «Каролины»НХЛ. «Каролина» выиграла серию с «Айлендерс», «Даллас» находится в шаге от финала Запада
  • 10:02
    • «Милуоки» и «Портленд» вышли вперед в своих сериях
  • 08:33
    • Экс-игрок «Краснодара» установил рекорд чемпионата Чехии по забитым голам
  • 00:11
    • «Севилья» крупно проиграла «Леганесу»
  • 23:55
    • «Марсель» поделил очки со «Страсбургом»
  • 23:24
    • Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дерби
    Все новости спорта

    Болельщик «Хаддерсфилда» стал новым владельцем клуба

    Между тем Болельщики Англия. Премьер-лига Футбол Англии Хаддерсфилд Таун Календарь АПЛ
    Владелец «Хаддерсфилда» Дин Хойл подписал соглашение о продаже клуба бизнесмену Филу Ходжкинсону, который является болельщиком «терьеров» с детства, а в течение последних четырех лет его компании оказывали клубу спонсорскую поддержку.

    «Хаддерсфилд Таун»
    «Хаддерсфилд Таун»

    «Понимаю, что после 10 лет полной самоотдачи и появившихся проблем со здоровьем я должен поступить правильно для себя, семьи и "Хаддерсфилда" — передать правление новому председателю, который сможет написать новую главу в истории клуба.

    Назначение правильного преемника так же важно для меня и моего наследия, как и все остальное, чего достиг. Я выбрал Фила не только потому, что он бизнесмен с сильным желанием и решимостью добиться успеха, но и потому, что он всегда будет следовать интересам клуба. Он фанат "Хаддерсфилда" и действительно понимает, какой это клуб», — цитирует Хойла The Sun.

    Отметим, «Хаддерсфилда» находится на последнем, двадцатом месте английской Премьер-лиги и уже потерял шансы на сохранение места в ней. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • От плотника Клозе до рабочего фабрики Варди. Одиннадцать футболистов, у которых была «обычная» работа
  • 25/04/2019 в 15:31
    •
  • Прогноз
  • «Урал» — «Спартак»
  • 1.85
  • Сегодня в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Лишит ли «Урал» спартаковцев надежд на Лигу чемпионов?
  • «Урал» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Прервет ли «Тоттенхэм» выездную серию неудач?
  • «Борнмут» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • От России и Финляндии можно ждать результативную игру
  • Россия — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Футболисты «Зенита» Футбол РПЛ. «Зенит» сыграет в Грозном, «Локомотив» будет гостить в ТулеПодробности матчей 27-го тура российской Премьер-лиги Вчера в 18:420
  • 11:00
    • «Рома» ведет переговоры с Моуринью
  • 10:46
    • Болельщик «Хаддерсфилда» стал новым владельцем клуба
  • 10:32
    • Легенда «Барселоны» может возглавить «Бетис»
    Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг Футбол Ляказетт и Обамеянг — главная надежда «Арсенала» на Лигу чемпионовДва форварда принесли «канонирам» домашнюю победу над «Валенсией» в Лиге Европы Вчера в 11:570
  • Экспресс дня

  • Приблизит ли «Зенит» в Грозном победу в РПЛ?
  • 5.21
    •
  • 10:16
    • «Ак Барс» подписал экс-нападающих «Барыса»
  • 08:46
    • Роналду на клубном уровне забил сто мячей головой
  • 08:00
    • Форвард «Айнтрахта» перейдет в «Реал»
    Карим Бензема Футбол Примера. «Эспаньол» примет «Атлетико», «Барса» в гостях у «Сельты», «Реал» сыграет с «Вильярреалом»Обзор матчей 36-го тура чемпионата Испании по футболу 00:230
  • 18:24
    • Автогол и пенальти принесли «Рубину» победу над «Оренбургом»
  • 00:05
    • «Эвертон» взял верх над «Бернли»
  • 16:57
    • Ляказетт признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие