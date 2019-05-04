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    Джорджевич: Мне уже позвонили из «Зенита», сказали спасибо за чемпионство

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    Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич прокомментировал победу в домашнем матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (2:0).

    Лука Джорджевич
    Лука Джорджевич

    24-летний форвард, права на которого принадлежат «Зениту», стал автором второго гола, отличившись на 59-й минуте. Поражение «Локомотива» позволило питерцам досрочно оформить чемпионство.

    «Сижу ужинаю, а мне звонят из "Зенита". Поздравили с победой. Сказали: "Мы чемпионы! Ты — топ!". За чемпионство поблагодарили. Кто звонил? Малафеев. Пока только он.

    Не знаю, обойдём ли мы в итоге "Спартак". Дай Бог, чтобы "Арсенал" попал в Лигу Европы.

    Останусь ли я в Туле? Об этом пока слишком рано говорить. Смотрим последние три-четыре игры, а там будет видно. Конкретных вариантов пока нет, с Семаком ещё не общались», — сказал Джорджевич изданию «Чемпионат». 0

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