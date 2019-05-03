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    «Вердер» — «Боруссия» Д: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата Германии

    Бундеслига Футбол Германии Вердер Боруссия Д Календарь Бундеслиги
    В Бремене на «Везерштадионе» местный «Вердер» сразится с дортмундской «Боруссией». Хозяева имеют шансы на еврокубки, а гости — на чемпионский титул. Таким образом, матч 32 тура Бундеслиги должен получиться очень интересным. Старт поединка в 19:30 по мск.

    Джейдон Санчо
    Джейдон Санчо

    «Вердер» выдал прекрасный сезон. Команда со скромными ресурсами смогла дать бой всем, кто попадался на пути. Сейчас «музыканты» на 9 строчке с 46 очками. До еврокубковой 7 позиции не хватает 4 баллов. Вряд ли «бременцы» просто так распрощаются с мечтами о Европе. Клуб пытается набирать пункты, однако в последних двух матчах «бело-зеленые» терпели поражение.

    «Боруссия»перевернула весь свой сезон с ног на голову. Вылетев из Лиги чемпионов, «желтые» уступили в борьбе за титул. Хотя пока что «дортмундцы» проиграли битву, но не войну. «Бавария» споткнулась в прошлом туре и разрыв составляет 2 очка. За 5 туров может случиться все что угодно. В любом случае «пчелам» нельзя играть так, как они выступили в домашней игре против «Шальке» (2:4).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Вероятность победы «Вердера» оценена коэффициентом 3.05. На «Боруссию» букмекеры предлагают коэф 2.26.

    Прогноз на матч «Вердер» — «Боруссия» Д сделали авторы сайта LiveSport.Ru. Они предложили исход с коэффициентом 1.71.

    Прямую трансляцию этого принципиального противостояния проведут телеканал Матч Футбол и сайт LiveCup.Run. 0

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