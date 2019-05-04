«Вердер» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч 32 тура чемпионата Германии 4 мая 2019 года

В субботу состоится принципиальное противостояние бременского «Вердера» и дортмундской «Боруссии». Принципиальное оно по той причине, что обеим командам нужна победа для достижения собственных целей. Битва будет проходить на «Везерштадионе» и начнется она в 19:30 мск. Прогноз на «Вердер» — «Боруссия» Д.

«Вердер»

«Вердер» в 5 очках от зоны еврокубков. 9 позиция и 46 баллов у команды. До конца чемпионата 5 туров, поэтому шансы на попадание в Лигу Европы еще есть. Для этого нужно набрать максимальное количество очков, в том числе и в следующей игре.

«Бремену» немного не везет. Коллектив уступил в прошлых двух матчах «Баварии» 1:0 и «Фортуне» 4:1. Ну а если считать проигрыш в полуфинале Кубка страны, то серия увеличивается до 3 встреч. До этого клуб не проигрывал 14 поединков с учетом Кубка.

Календарь и таблица Бундеслиги

На домашней арене «музыканты» не проигрывают уже 8 матчей, при этом в 3 последних они побеждали. Кроме того, 5 из 6 игр на «Везерштадионе» оказывались результативными, и в них забивалось не менее трех мячей.

Бартельс и Баргфреде точно не выйдут на поле. Мойсандеру придется отсидеть дисквалификацию. Есть вероятность того, что в игре не примет участие Рашика.

«Боруссия» Д

«Боруссия» позорно проиграла в прошлом туре «Шальке» со счетом 2:4 и это было на домашней арене. Казалось бы, что этот результат похоронил шансы команды на чемпионский титул, но «Бавария» тоже сыграла вничью, поэтому сейчас разрыв составляет всего 2 очка.

«Боруссия» Д если и проигрывала два раза за 6 последних туров, то делала это очень «эффектно» и пропускала не менее четырех голов. Стоит вспомнить еще и 5:0 от «мюнхенцев». В остальных четырех случаях клуб выигрывал у «Фрайбурга», «Майнца», «Вольфсбурга» и «Герты».

Четыре прошлых выездных поединка команды завершались с тоталом больше 2.5. В двух последних забивала только одна команда. Также стоит отметить, что «пчелы» забивали своему сопернику по 2 мяча в 6 из 7 игр Бундеслиги 1.

Есть проблемы кадрового характера. Никак после травмы не может восстановиться Хакими. Вместе с ним лечатся Пищак и Загаду. Вдобавок ко всему дисквалификацию получил Ройс.

Прогноз

3.10 и 2.21 — коэффициенты на победу «Вердера» и «Боруссии» соответственно. На ничью установлена цифра 3.85.

В этом сезоне команды пересекались дважды. Один раз в рамках чемпионата, где гости выиграли 2:1. Затем «бременцы» выбили «желтых» из Кубка Германии благодаря серии пенальти.

«Вердер» — очень целеустремленная команда. У коллектива из Дортмунда сейчас большие проблемы психологического характера и это видно по игре, которую они демонстрируют. Мы считаем, что на своем поле в этот раз «бело-зеленые» не уступят сопернику и точно смогут зацепиться как минимум за ничью. Прогноз — «Вердер» не проиграет за 1.71. 0