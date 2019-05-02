«Арсенал» — «Валенсия»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Лондонскийобъявили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги Европы.

«Арсенал»: Чех, Сократис, Косельни, Мустафи, Мэйтленд-Найлс, Гюэндузи, Джака, Колашинац, Озил, Обамеянг, Ляказетт.

«Валенсия»: Нето, Гарай, Дьякаби, Габриэл, Ронкалья, Солер, Парехо, Пиччини, Гайя, Родриго, Нуэдеш.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном из Франции. Ему помогать будут Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный судья — Хишам Закрани. Ответный матч состоится 9 мая на «Месталье».

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Арсеналу». Коэффициент на его победу — 2.08, на успех «Валенсии» — 4.08, на ничью — 3.47. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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