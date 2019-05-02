«Арсенал» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч полуфинала Лиги Европы 2 мая 2019 года

В четверг, 2 мая, «Арсенал» примет на своем пол «Валенсию» в рамках первого матча 1/2 финала Лиги Европы. Начало матча в 22:00 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Валенсия».

«Арсенал»

В 1/16 финала лондонский клуб встречался с БАТЭ (0:1 на выезде и 3:0 дома). В 1/8 финала попался еще более сложный соперник — «Ренн» (1:3 на выезде и 3:0 дома).

В четвертьфинале «Арсенал» дома победил «Наполи» со счетом 2:0, а на выезде одержал победу со счетом 1:0.

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Следующие три матча в рамках АПЛ лондонцы проиграли, уступив дома «Кристал Пэласу» (2:3) и на выезде «Вулверхэмптону» (1:3) и «Лестеру» (0:3).

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает 5-е место с 66 очками, разница мячей 69-49, лучший бомбардир с 19 голами Пьер-Эмерик Обамеянг.

Матч из-за травм пропустят Эктор Бельерин, Дэнни Уэлбек и Роб Холдинг.

«Валенсия»

«Валенсия» в 1/16 финала Лиги Европы уверенна прошла «Селтик» одержав две победы — 2:0 в гостях и 1:0 дома.

В 1/8 финала «летучие мыши» встречались с «Краснодаром». Валенсийцы добились нужного результата, забив решающий гол только под занавес ответной встречи (2:1 дома и 1:1 в гостях).

В первом четвертьфинальном матче левантийцы уверенно обыграли на выезде «Вильярреал» (3:1), а дома добились победы со счетом 2:0.

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После этого «Валенсия» в рамках Примеры на выезде победила «Бетис» (2:1) и уступила «Атлетико» (2:3), а своем поле проиграла «Эйбару» (0:1).

В таблице чемпионата Испании «Валенсия» с 52 очками занимает 6 место. Разница мячей 40-32, лучший бомбардир с 9 годами Дани Парехо.

Из-за травм не сыграют в матче Денис Черышев, Кристиано Пиччини, Жоффрей Кондогбиа.

Прогноз

Букмекеры считают «Арсенал» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 2,0, тогда как на ничью — 3,45, а на успех «Валенсии» — 3,90.

Лондонцы удачнее играют дома, чем на выезде, левантийцы же показывают неплохие результаты и в гостевых матчах. Тем не менее, прогнозируем, что «Арсенал» не проиграет.

Можно ждать довольно результативного матча — защита «Арсенала» в последних трех матчах позволила забить 9 голов. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,90 и «обе забьют» за 1,75. 0