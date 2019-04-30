Пресс-атташе «Спартака» призвал болельщиков не предавать клуб

Исполняющий обязанности пресс-атташе московского «Спартака»на своей странице в Twitter опубликовал обращение к болельщикам клуба.

«Я попал в "Спартак" в начале нынешнего сезона. Но кажется, что прошла вечность — настолько много пережито событий и стрессов.

Не осуждаю журналистов, которые круглосуточно нагнетают и "набрасывают", — это их работа, сам недавно был в этой шкуре. Тема "Спартака" всегда востребована, а о совести у каждого представления свои.

Но очень обидно читать и слышать, как спартаковцы болеют против своего клуба. Да, сейчас сложный период. На контрасте с маем-2017 это дико злит. Но я верю, что уже скоро все наладится.

Этот сезон-испытание уйдет в прошлое, и первым снова будет "Спартак"! Не бросайте его, не предавайте!» — написал Папенков. 0