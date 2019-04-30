Игбун признан лучшим игроком 26-го тура РПЛ

Нападающийпризнан лучшим футболистом 26-го тура российской Премьер-лиги по версии InStat Index.

28-летний форвард, который в поединке с «Уралом» оформил дубль, получил 431 очко за свои действия.

Второе место занял полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук (403) — ему удалась результативная передача в победном матче с «Енисеем» (2:1). Третье место у нападающего «Зенита» Сердара Азмуна (396), сделавший дубль в игре с «Крыльями Советов» (4:2).

В текущем сезоне Игбун принял участие в 23 матчах чемпионата России, в которых забил девяти мячей и сделал две результативные передачи. 0