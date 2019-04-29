В формат Кубка Испании внесли изменения

Кубок Испании в сезоне 2019-2020 пройдет в новом формате.

Об этом сообщает сайт Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

В RFEF решили отменить двухматчевое противостояние на всех стадиях вплоть до полуфинала.

Кроме того, с нового сезона все клубы Примеры, кроме четырех, вступят в борьбу за трофей, начиная со стадии 1/128 финала. При этом они будут проводить матчи на полях клубов из низшего дивизиона.

«Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Валенсия» будут освобождены от двух первых раундов (1/128 и 1/64 финала) в связи с участием в Суперкубке Испании.

Напомним, что в финале Кубка Испании текущего сезона 25 мая сыграют «Барселона» и «Валенсия». 0