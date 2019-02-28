«Барселона» разгромила «Реал» и вышла в финал Кубка Испании

Мадридскийпотерпел домашнее поражение от(0:3) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

Фрагмент матча twitter.com/FCBarcelona 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Счет в матче был открыт на 51-й минуте. Дембеле с левого фланга вошёл в штрафную и от лицевой линии покатил мяч на Луиса Суареса, который укрыл мяч корпусом от Рамоса и нанёс разящий удар низом под ближнюю штангу.

На 69-й минуте Дембеле открылся на грани офсайда на правом фланге, убежал с мячом в штрафную и блестяще прострелил к дальней штанге. Защитник «Реала» Рафаэль Варан опережал Суареса, пытаясь выбить мяч в сторону, но лишь переправил его в сетку своих ворот.

А на 73-й минуте в ворота «Реала» был назначен пенальти за фол Каземиро против Луиса Суареса. Сам пострадавший и реализовал одиннадцатиметровый.

Первый матч закончился со счетом 1:1. По сумме двух матчей «Барселона» вышла в финал турнира, где сыграет с победителем противостояния «Валенсии» и «Бетиса» (первый матч 2:2)