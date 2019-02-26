Мосгорсуд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева

во вторник, 26 февраля, рассмотрел апелляции полузащитника, нападающегои его брата, а также детского тренерана заключение под стражу до 8 апреля и принял решение их отклонить.

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Обвиняемые выступали по видеосвязи, передает «Спорт-Экспресс».

Таким образом, Кокорин и Мамаев, попавшие в тюрьму 10 октября 2018-го, пробудут в заключении до 8 апреля. Напомним, что 6-го февраля Тверской районный суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока заключения под стражей всех четверых обвиняемых и принял решение его удовлетворить.

То же самое было и в середине декабря прошлого года, когда Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия и отклонил жалобы обвиняемых и адвокатов — игроки остались в СИЗО до 8 февраля. 0