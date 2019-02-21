«Зенит» — «Фенербахче»: составы, прогноз, онлайн

Питерскийобъявил состав на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против турецкого

Первый матч между этими командами завершился минимальной победой «Фенербахче» — 1:0.

«Зенит»: Лунёв, Анюков, Иванович, Ракицкий, Смольников, Эрнани, Барриос, Оздоев, Азмун, Дриусси, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Нету, Набиуллин, Краневиттер, Мусаев, Мак, Заболотный.

«Фенербахче»: Текин, Калдырым, Озбайраклы, Шкртел, Чифтпинар, Топал, Жаилсон, Эльмас, Потук, Мозес, Айю.

Запасные: Демирель, Кейбаши, Арслан, Фрей, Слимани, Нойштедтер, Акбулут.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Зениту». Коэффициент на его победу — 1.93, на успех «Фенербахче» — 4.75, на ничью — 3.60. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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