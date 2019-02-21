ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппКак отказ «Баварии» нанять Юргена Клоппа изменил ход футбольной истории Маурицио СарриСарри опять проиграл. На сколько еще хватит терпения у Абрамовича? «Тампа-Бэй»НХЛ. Пять очков Кучерова и Дебринкэта, дубль Овечкина и шат-аут Варламова
  • 21:19
    • Дзагоев получил травму в матче с «Картахеной» и покинул поле на носилках
  • 18:50
    • Судьба Сарри зависит от матча с «МанСити» в финале Кубка лиги
  • 18:28
    • Жена Аршавина подала заявление в ФСБ на бывшего футболиста
  • 18:14
    • «Локомотив» уступил загребскому «Динамо» и вылетел из Юношеской лиги УЕФА
  • 17:59
    • C «Рубина» и «Крыльев Советов» сняли запрет на регистрацию новичков
  • 17:46
    • СМИ: Икарди может устроить «Интеру» бойкот
  • 17:29
    • Фернандо продолжит курс восстановления в Риме
    Все новости спорта

    Сможет ли «Зенит» пройти «Фенербахче»?

    «Зенит» — «Фенербахче». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 21 февраля 2019 года

    Лига Европы Зенит Футбол России Фенербахче
    Прогноз на «Зенит» — «Фенербахче»
    «Фенербахче» — «Зенит»
    21 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Фенербахче». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Начало поединка — в 20:55 мск. Прогноз на «Зенит» — «Фенербахче».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Зенит»

    Для «Зенита» матч против «Фенербахче» стал первым официальным поединком после зимней паузы, в ходе которой команда Сергея Семака провела шесть контрольных матчей.

    Сперва питерцы приняли участие в товарищеском турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер», проиграв «Локомотиву» (1:3) и «Спартаку» (0:3), но выиграв у «Ростова» (5:0). На втором сборе «сине-бело-голубые» провели три контрольных матча: с испанским «Эльче» (2:0), люксембургским «Дюделанжем» (0:0) и норвежским «Сапсборгом» (2:1).

    Поражение от «Фенербахче» стало для «Зенита» четвертым подряд в официальных матчах — команда трижды проиграла перед тем, как уйти на зимнюю паузу. В РПЛ тем не менее, «Зенит», напомним, возглавляет турнирную таблицу.

    Во время зимней паузы «Зенит» продал Леандро Паредеса, но подписал Ярослава Ракицкого, Сердара Азмуна и Вильмара Барриоса.

  • Поражением в Стамбуле «Зенит» серьезно осложнил себе жизнь
  • Реакция спортивных СМИ на поражение питерского клуба в матче с «Фенербахче»
  • 13/02/2019

    • «Фенербахче»

    У «Фенербахче», в отличие от «Зенита», нет проблем с игровой практикой. Команда в новом году провела еще до первого матча с питерцами семь официальных поединков.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •

    Сезон складывается для турецкого клуба очень непросто (в команде сменилось четыре тренера, а в таблице чемпионата Турции она занимает лишь пятнадцатое место) и в 2019 году выиграть удалось лишь три из них при двух ничьих.

    В феврале «канарейки» провели три матча в рамках турецкой Суперлиги. До первой встречи с «Зенитом» команда обыграла «Гезтепе» (2:0), но уступила «Кайсериспору» (0:1), а между матчами против российского клуба сыграла вничью с «Коньяспором» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    На еврокубки «Фенер» заявил трех новичков. Ими стали арендованный у «Челси» Виктор Мозес, центральный защитник «Ени Малатьяспора» Садык Чифтпынар, и универсальный хавбек «Бешикташа» Толгай Арслан.

    Прогноз на «Зенит» — «Фенербахче»

    На победу «Зенита» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,00, на ничью — 3,58, а на успех гостей — 4,16.

    На проход «Зенита» в следующий этап турнира можно поставить с коэффициентом 3,02, тогда как на «Фенербахче» — 1,42.

    Несмотря на поражение в первом матче, у «Зенита» остаются вполне рабочие шансы на выход в 1/8 финала Лиги Европы. Правда, нужно не только забивать, но и желательно не пропускать. «Зениту» пока не хватает игровой практики, но есть и плюс — питерцы подходят к ответной игре более свежими, чем соперник, который на выходных провел очередной матч чемпионата.

    Наш прогноз на матч «Зенита» и «Фенербахче» — хозяева не проиграют и тотал больше 1,5 гола с коэффициентом 1,73.

    Также отметим, что обе команды будут настраиваться на быстрый гол («Зениту» попытается давить с первых минут, а «Фенербахче» — искать шансы в контратаках, либо же захватить инициативу на первые 10-15 минут), а потому можно сделать ставку на то, что первый в матче гол будет забит до 30-й минуты, с коэффициентом 1,98. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бавария
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Лион — Барселона
  • Сегодня в 23:00
    •  3.89
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Завтра в 03:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Монреаль — Коламбус
  • Завтра в 03:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Торонто
  • Завтра в 04:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Даллас — Нэшвилл
  • Завтра в 04:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Сибирь — Автомобилист
  • Завтра в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Завтра в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Завтра в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Металлург
  • Завтра в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Севилья — Лацио
  • Завтра в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Бордо — Генгам
  • Завтра в 21:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шальке — Манчестер Сити
  • Завтра в 23:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Мауро Икарди
  • Где окажется Икарди? «Интер» может продать форварда
    • 15:08 16/02/2019     Маркус Рашфорд
  • Дух времени. Без молодых элитных центрфорвардов в футболе
    • 21:56 17/02/2019     Игроки ПСЖ
  • Мстительный Ди Мария, расстроенный Погба и беспомощный Санчес
    • 14:56 13/02/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Зенит» — «Фенербахче». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
    Тоже интересно
    Гарет Бэйл Футбол Трансферный дайджест. 12-18 февраляКому нужна звезда «Реала», кто нацелился на хавбека «Барселоны», куда податься молодому таланту «Аякса» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 20:210
  • 16:59
    • «Спартак» расторг контракт с Давыдовым
  • 16:14
    • Суперкубок Испании может сменить формат
  • 15:43
    • Кейн вернулся к тренировкам
    «Барселона» — «Вальядолид» Футбол Примера. «Барселона» одолела «Вальядолид», «Реал» уступил «Жироне»Подробности матчей 24-го тура испанской Примеры 01:240
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Устоит ли «Бавария» в Англии?
  • 3.89
    •
  • 18:58
    • «Спартак» сыграл вничью с «Оренбургом»
  • 17:15
    • Голкипер «Слована» дисквалифицирован на пять матчей
  • 16:44
    • Трефилов перенес операцию на сердце
    Серхио Рамос Футбол «Реал» потерял шансы на чемпионство«Реал» сенсационно проиграл дома «Жироне». Разбор 17/02/2019 в 23:380
  • 16:29
    • Газизов: «Уфа» не ведет переговоров по Джанаеву
  • 15:58
    • Дьяков проходит просмотр в белорусском клубе
  • 15:29
    • Полузащитник ЦСКА перешел в «Авангард»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 5000
  • рублей
    новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие