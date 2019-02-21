«Зенит» — «Фенербахче». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 21 февраля 2019 года

21 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Фенербахче». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Начало поединка — в 20:55 мск. Прогноз на «Зенит» — «Фенербахче».

«Зенит»

Для «Зенита» матч против «Фенербахче» стал первым официальным поединком после зимней паузы, в ходе которой команда Сергея Семака провела шесть контрольных матчей.

Сперва питерцы приняли участие в товарищеском турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер», проиграв «Локомотиву» (1:3) и «Спартаку» (0:3), но выиграв у «Ростова» (5:0). На втором сборе «сине-бело-голубые» провели три контрольных матча: с испанским «Эльче» (2:0), люксембургским «Дюделанжем» (0:0) и норвежским «Сапсборгом» (2:1).

Поражение от «Фенербахче» стало для «Зенита» четвертым подряд в официальных матчах — команда трижды проиграла перед тем, как уйти на зимнюю паузу. В РПЛ тем не менее, «Зенит», напомним, возглавляет турнирную таблицу.

Во время зимней паузы «Зенит» продал Леандро Паредеса, но подписал Ярослава Ракицкого, Сердара Азмуна и Вильмара Барриоса.

«Фенербахче»

У «Фенербахче», в отличие от «Зенита», нет проблем с игровой практикой. Команда в новом году провела еще до первого матча с питерцами семь официальных поединков.

Сезон складывается для турецкого клуба очень непросто (в команде сменилось четыре тренера, а в таблице чемпионата Турции она занимает лишь пятнадцатое место) и в 2019 году выиграть удалось лишь три из них при двух ничьих.

В феврале «канарейки» провели три матча в рамках турецкой Суперлиги. До первой встречи с «Зенитом» команда обыграла «Гезтепе» (2:0), но уступила «Кайсериспору» (0:1), а между матчами против российского клуба сыграла вничью с «Коньяспором» (1:1).

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На еврокубки «Фенер» заявил трех новичков. Ими стали арендованный у «Челси» Виктор Мозес, центральный защитник «Ени Малатьяспора» Садык Чифтпынар, и универсальный хавбек «Бешикташа» Толгай Арслан.

Прогноз на «Зенит» — «Фенербахче»

На победу «Зенита» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,00, на ничью — 3,58, а на успех гостей — 4,16.

На проход «Зенита» в следующий этап турнира можно поставить с коэффициентом 3,02, тогда как на «Фенербахче» — 1,42.

Несмотря на поражение в первом матче, у «Зенита» остаются вполне рабочие шансы на выход в 1/8 финала Лиги Европы. Правда, нужно не только забивать, но и желательно не пропускать. «Зениту» пока не хватает игровой практики, но есть и плюс — питерцы подходят к ответной игре более свежими, чем соперник, который на выходных провел очередной матч чемпионата.

Наш прогноз на матч «Зенита» и «Фенербахче» — хозяева не проиграют и тотал больше 1,5 гола с коэффициентом 1,73.

Также отметим, что обе команды будут настраиваться на быстрый гол («Зениту» попытается давить с первых минут, а «Фенербахче» — искать шансы в контратаках, либо же захватить инициативу на первые 10-15 минут), а потому можно сделать ставку на то, что первый в матче гол будет забит до 30-й минуты, с коэффициентом 1,98. 0