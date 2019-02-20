Шкртел: Мы знаем, что может противопоставить нам «Зенит»

Защитник турецкого «Фенербахче»высказал мнение о противостоянии с, за который он раньше выступал.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы стамбульский клуб одержал домашнюю победу над «Зенитом» со счетом 1:0.

«Мы знаем, что может противопоставить нам "Зенит", и я думаю, что мы готовы к этому.

Очень рад, что мне предоставилась возможность сыграть в Петербурге, рад, что снова вернулся сюда. Играл здесь три с половиной года и воспоминания остались только положительные.

Слышал об этом стадионе очень много от Роберта Мака. Теперь я увидел его своими глазами, и он произвел приятное впечатление. Особенно если сравнивать его с "Петровским", где были совсем другие условия.

Можно только порадоваться возможности сыграть в Петербурге в феврале под крышей. Это приятно не только игрокам, но и болельщикам.

Как повторить успех первого матча в Петербурге? Все очень просто — делать то, что мы делали в первом тайме игры в Стамбуле. Думаю, что мы продемонстрировали топ-уровень», — приводит слова игрока пресс-служба «Зенита». 0