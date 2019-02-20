ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марк-Андре тер СтегенСборная самых недооцененных игроков Лиги чемпионов
  • 20:55
    • Шведка Эберг выиграла индивидуальную гонку на ЧЕ-2019, Сливко — 6-я
  • 20:06
    • «Салават Юлаев» обыграл в овертайме «Ак Барс»
  • 18:56
    • «Краснодар» объявил о подписании Скопинцева
  • 18:38
    • «Автомобилист» разобрался с «Сибирью»
  • 18:24
    • «Куньлунь» забросил шесть шайб «Адмиралу»
    Все новости спорта

    Шкртел: Мы знаем, что может противопоставить нам «Зенит»

    Фенербахче Лига Европы Зенит Футбол России Календарь Лиги Европы
    Защитник турецкого «Фенербахче» Мартин Шкртел высказал мнение о противостоянии с «Зенитом», за который он раньше выступал.

    Мартин Шкртел
    Мартин Шкртел
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В первом матче 1/16 финала Лиги Европы стамбульский клуб одержал домашнюю победу над «Зенитом» со счетом 1:0.

    «Мы знаем, что может противопоставить нам "Зенит", и я думаю, что мы готовы к этому.

    Очень рад, что мне предоставилась возможность сыграть в Петербурге, рад, что снова вернулся сюда. Играл здесь три с половиной года и воспоминания остались только положительные.

    Слышал об этом стадионе очень много от Роберта Мака. Теперь я увидел его своими глазами, и он произвел приятное впечатление. Особенно если сравнивать его с "Петровским", где были совсем другие условия.

    Можно только порадоваться возможности сыграть в Петербурге в феврале под крышей. Это приятно не только игрокам, но и болельщикам.

    Как повторить успех первого матча в Петербурге? Все очень просто — делать то, что мы делали в первом тайме игры в Стамбуле. Думаю, что мы продемонстрировали топ-уровень», — приводит слова игрока пресс-служба «Зенита». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Поражением в Стамбуле «Зенит» серьезно осложнил себе жизнь
  • 13/02/2019 в 02:00
    •
  • Прогноз
  • «Зенит» — «Фенербахче»
  • 1.73
  • Завтра в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли «Бордо» очередную домашнюю победу?
  • «Бордо» — «Генгам». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Что ожидает «Ювентус» в гостях против «Атлетико»?
  • «Атлетико» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 6.00
    •
  • «Монпелье» создаст проблемы «ПСЖ»
  • «ПСЖ» — «Монпелье». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фрагмент матча Футбол Немецкое качество. «Бавария» добыла ценную ничью на «Энфилде»Пять главных выводов по первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов 11:080
  • 14:57
    • Венгер начал переговоры с ПСЖ
  • 14:27
    • Прядкин: «Анжи» доиграет сезон
  • 12:57
    • «Интер» ведет переговоры о трансфере Ракитича
    Хоккеисты «Сент-Луиса» Хоккей НХЛ. «Сент-Луис» и «Тампа» продлили победные серии, решающий гол НаместниковаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 февраля 09:180
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «МанСити» не оставит шансов «Шальке»
  • 4.33
    •
  • 21:15
    • Шкртел: Мы знаем, что может противопоставить нам «Зенит»
  • 20:51
    • Бос: «Байер» не будет менять свой стиль игры в матче с «Краснодаром»
  • 20:36
    • Янал: «Фенербахче» должен доказать «Зениту» свои сильные качества
    Юрген Клопп Футбол Как отказ «Баварии» нанять Юргена Клоппа изменил ход футбольной историиРассказываем, как наставник «Ливерпуля» сумел изменить «Баварию», не тренируя ее Вчера в 21:150
  • 11:46
    • Зидан и Лэмпард — претенденты на пост главного тренера «Челси»
  • 11:19
    • В КХЛ может появиться клуб из ОАЭ уже в 2021 году
  • 09:36
    • Стал известен следующий соперник Ломаченко
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие