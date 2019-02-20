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    Янал: «Фенербахче» должен доказать «Зениту» свои сильные качества

    Фенербахче Лига Европы Зенит Футбол России Календарь Лиги Европы
    Главный тренер «Фенербахче» Эрсун Янал высказал мнение о предстоящем матче на «Газпром Арене» против «Зенита» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

    Эрсун Янал
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    «У "Фенербахче", как и у "Зенита", есть свои сильные стороны. Первая игра завершилась со счетом 1:0 в нашу пользу, следовательно во второй мы должны доказать конкуренту свои сильные качества.

    Мы изучали атаку "Зенита". Хотим проявить себя с положительной стороны и в нападении, и в защите. Главная наша задача — забить, увеличить преимущество в противостоянии.

    У нас есть задача с точки зрения мотивации и желания победить. У нас сильный конкурент, лидер чемпионата России. Тем не менее, мы хотим выиграть.

    "Зенит" обладает очень хорошим составом. Важно противопоставить себя этой команде. Мы знаем сильные стороны соперника, разумеется, мы должны продемонстрировать в ответ свои. Постараемся взять верх в быстрой игре», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита». 0

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