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    Гвардиола: Если не победим в чемпионате — попробуем в следующем году

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Челси» в матче 26-го тура чемпионата Англии (6:0) заявил, что его команда не ощущает давления.

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола
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    «Давления нет. Все что мы можем сделать, это играть как единая команда. Если сможем победить — отлично, если нет — попробуем в следующем году.

    Какое давление? Это честь для нас — быть футболистами и тренером. Я требую от игроков их лучшей игры», — приводит слова Гвардиолы BBC.

    Также испанский тренер заявил, что рулевой «Челси» Маурицио Сарри не пожал ему руку после матча из-за того, что не видел его.

    «Я говорил с Джанфранко Дзолой (помощник Сарри в "Челси" — Прим. LiveSport.Ru). Сарри не видел меня. У меня хорошие отношения с Маурицио. Здесь нет проблемы», — сказал Гвардиола.

    «Манчестер Сити» занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 65 очков после 27 туров. Столько же баллов у «Ливерпуля», который имеет на одну игру меньше. 0

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