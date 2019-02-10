Гвардиола: Если не победим в чемпионате — попробуем в следующем году

Главный тренер «Манчестер Сити»после победы надв матче 26-го тура чемпионата Англии (6:0) заявил, что его команда не ощущает давления.

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«Давления нет. Все что мы можем сделать, это играть как единая команда. Если сможем победить — отлично, если нет — попробуем в следующем году.

Какое давление? Это честь для нас — быть футболистами и тренером. Я требую от игроков их лучшей игры», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Также испанский тренер заявил, что рулевой «Челси» Маурицио Сарри не пожал ему руку после матча из-за того, что не видел его.

«Я говорил с Джанфранко Дзолой (помощник Сарри в "Челси" — Прим. LiveSport.Ru). Сарри не видел меня. У меня хорошие отношения с Маурицио. Здесь нет проблемы», — сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 65 очков после 27 туров. Столько же баллов у «Ливерпуля», который имеет на одну игру меньше. 0