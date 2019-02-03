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    «Эйбар» разгромил «Жирону»

    Примера Футбол Испании Эйбар Жирона Календарь Примеры
    «Эйбар» в домашнем матче 22-го тура испанской Примеры разгромил «Жирону» — 3:0.

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    Счет на 37-й минуте открыл нападающий хозяев Рубен Пенья, которому ассистировал Фабиан Орельяна.

    На 46-й минуте Шарлес удвоил преимущество своей команды. На 57-й минуте бразилец оформил дубль, реализовав пенальти.

    Примера. 22-й тур
    «Эйбар» — «Жирона» — 3:0 (1:0)
    Голы: 1:0 — 37 Пенья, 2:0 — 46 Шарлес, 3:0 — 57, пенальти Шарлес«Эйбар»: Дмитрович, Кукурелья, Рамис, Арбилья, Пенья, Орельяна, Диоп (Альварес, 83), Жордан (Эскаланте, 66), Хосе Анхель, Шарлес (Кике, 73), Энрик«Жирона»: Буну, Алькала, Хуанпе, Рауль Гарсия, Рамальо, Понс, Фернандес, Порту, Гранель (Дуглас Луис, 76), Алеиш Гарсия (Порро, 63), СтуаниПредупреждения: Алькала (9), Диоп (41)

    «Эйбар» занимает десятое место в турнирной таблице (29 очков), а «Жирона» — 16-е (24 очка). 0

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