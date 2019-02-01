«Истанбул Башакшехир» объявил о подписании игрока сборной России

Федор Кудряшов
ibfk.com
31-летний россиянин подписал контракт с лидером турецкого чемпионата, рассчитанный на 1,5 года.
В январе «Рубин» объявил о досрочном расторжении контракта с Кудряшовым. Футболист выступал за казанскую команду с 2017 года. В этом сезоне защитник принял участие в девяти матчах за клуб в российской Премьер-лиге.
В составе сборной России Кудряшов принял участие в чемпионате мира-2018.
«Истанбул Башакшехир» после 19 туров чемпионата Турции опережает занимающий второе место «Галатасарай» на шесть очков.
Teşekkürler @cengizunder 😉 pic.twitter.com/bFOBpQKwn8— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 31 января 2019 г.