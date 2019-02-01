«Истанбул Башакшехир» объявил о подписании игрока сборной России

Защитник сборной Россиистал игроком клуба, сообщается на официальном сайте турецкой команды.

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31-летний россиянин подписал контракт с лидером турецкого чемпионата, рассчитанный на 1,5 года.

В январе «Рубин» объявил о досрочном расторжении контракта с Кудряшовым. Футболист выступал за казанскую команду с 2017 года. В этом сезоне защитник принял участие в девяти матчах за клуб в российской Премьер-лиге.

В составе сборной России Кудряшов принял участие в чемпионате мира-2018.

«Истанбул Башакшехир» после 19 туров чемпионата Турции опережает занимающий второе место «Галатасарай» на шесть очков.

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