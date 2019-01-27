«Бавария» разгромила «Штутгарт»

«Бавария»
twitter.com/FCBayern
В составе победителей голами отметились Тьяго Алькантара (5-я минута), Кристиан Гентнер (55), Леон Горецка (71) и Роберт Левандовски (84).
Единственный гол гостей забил Анастасиос Донис (26).
Отметим, что на 65-й минуте встречи нападающий мюнхенского клуба Роберт Левандовски не смог реализовать пенальти.
«Бавария», набрав 42 очка, располагается на второй строчке в турнирной таблице бундеслиги. «Штутгарт» располагается на 16-м месте — 14 очков.
В следующем туре «Бавария» в гостях сыграет против «Байера», а «Штутгарт», на своем поле примет «Фрайбург». 0