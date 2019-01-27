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    «Бавария» разгромила «Штутгарт»

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    Мюнхенская «Баварии» одержала победу над «Штутгартом» (4:1) в домашнем матче 19-го тура чемпионата Германии.

    «Бавария»
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    В составе победителей голами отметились Тьяго Алькантара (5-я минута), Кристиан Гентнер (55), Леон Горецка (71) и Роберт Левандовски (84).

    Единственный гол гостей забил Анастасиос Донис (26).

    Отметим, что на 65-й минуте встречи нападающий мюнхенского клуба Роберт Левандовски не смог реализовать пенальти.

    «Бавария», набрав 42 очка, располагается на второй строчке в турнирной таблице бундеслиги. «Штутгарт» располагается на 16-м месте — 14 очков.

    В следующем туре «Бавария» в гостях сыграет против «Байера», а «Штутгарт», на своем поле примет «Фрайбург». 0

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