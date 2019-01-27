«Бавария» разгромила «Штутгарт»

Мюнхенскаяодержала победу над(4:1) в домашнем матче 19-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей голами отметились Тьяго Алькантара (5-я минута), Кристиан Гентнер (55), Леон Горецка (71) и Роберт Левандовски (84).

Единственный гол гостей забил Анастасиос Донис (26).

Отметим, что на 65-й минуте встречи нападающий мюнхенского клуба Роберт Левандовски не смог реализовать пенальти.

«Бавария», набрав 42 очка, располагается на второй строчке в турнирной таблице бундеслиги. «Штутгарт» располагается на 16-м месте — 14 очков.

В следующем туре «Бавария» в гостях сыграет против «Байера», а «Штутгарт», на своем поле примет «Фрайбург». 0