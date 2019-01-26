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    Дебютный гол Балотелли не спас «Марсель» от поражения «Лиллю»

    Лига 1 Футбол Франции Марсель Лилль Календарь Лиги 1
    В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Марсель» на своем поле проиграл «Лиллю» со счетом 1:2.

    Марио Балотелли
    Марио Балотелли
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    Главным героем встречи стал форвард гостей Николя Пепе, оформивший дубль. На 67-й минуте матча с поля был удален полузащитник «южан» Флорьян Товен.

    Единственный гол «Марселя» в компенсированное время забил Марио Балотелли, для которого этот матч стал дебютным в составе новой команды после перехода из «Ниццы».

    Отметим, что на 57-й минуте матч был прерван из-за брошенной на поле петарды. Судья принял решение остановить игру. После длительной паузы матч возобновился.

    После 22 матчей «Лилль» занимает второе место в чемпионате Франции, набрав 43 очка. «Марсель» идет седьмым с 31-м очком. 0

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