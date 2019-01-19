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    Карпин: «Краснодару» не надо путать свою честь с честью страны

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на слова гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига, который ранее объяснил необходимость переноса ответного четвертьфинального матча Кубка России с ростовчанами.

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин
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    17 января РФС подтвердил дату — 24 февраля, однако 18 января назначил на 21 января заседание совместной комиссии по согласованию новой даты.

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    • Дончане выступили резко против — Карпин назвал ситуацию беспределом. Хашиг же сослася на то, что «Краснодар» защищает честь страны в еврокубках и не успеет востановиться.

    «Могу ответить только то, что еще в ноябре я подумал за "Краснодар" — что 21 февраля команда будет играть невосстановленной и надо перенести встречу с февраля на более поздний срок.

    Мне отказали. На том совещании в премьер-лиге присутствовал главный тренер "Краснодара", который промолчал. Если генеральный директор не в курсе этой ситуации, пусть спросит у своего тренера.

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    • "Ростов" не хотел проводить встречу 24 февраля, и теперь разговор о том, что в этом день "Краснодар" будет играть невосстановленным — это не наша, а их проблема.

    Почему сейчас идет такое давление и усилия по переносу игры с 24 на 27 февраля? Потому что теперь вдруг соперники проснулись, а заранее, видимо, не думают.

    Пусть мне кто-нибудь объяснит — в чем матч 24 февраля мешает "Краснодару" защитить честь страны тремя днями ранее, 21-го?

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    • Если бы краснодарцы выступали в еврокубках после нашего матча, логику я бы мог понять — в этом случае игра 24 февраля могла помещать защитить честь страны 27 февраля. А сейчас не вижу, как матч 24 февраля может помешать встрече 21 февраля.

    В нынешней ситуации "Краснодар" 24 февраля в матче с нами будет защищать свою честь, а не честь страны. Не надо громких фраз. Не надо путать честь свою и честь страны», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс». 0

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