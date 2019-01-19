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    Хашиг: Карпин хочет, чтобы мы играли с «Ростовом» невосстановленными

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    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал ситуацию с возможным переносом ответного матча с «Ростовом» в рамках четвертьфинала Кубка России.

    Владимир Хашиг
    Владимир Хашиг
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    17 января РФС подтвердил дату — 24 февраля, однако 18 января назначил на 21 января заседание совместной комиссии по согласованию новой даты.

    «Ростов» выступает резко против — главный тренер ростовчан Валерий Карпин назвал ситуацию беспределом.

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    • «Валерий Георгиевич прекрасно знает ситуацию. На 24-е число матч был назначен потому, что проведение первого матча полуфиналов планировалось на 27-е число.

    Но раз все остальные четвертьфиналы (три матча перенесены на март — Прим. LiveSport.Ru), и, соответственно и полуфиналы, перенесли на более поздний срок, в чем смысл игры через два на третий, когда еще чемпионат не стартовал?

    Валерий Георгиевич хочет, чтобы мы играли невосстановленными через два дня, да еще и с выезда — у нас 21 февраля матч с "Байером" в рамках Лиги Европы.

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    • А вот в остальном логики нет никакой. Мы защищаем честь страны в Европе, чемпионат еще не начат, полуфиналы перенесены — а именно из-за них был поставлен матч на 24-е число.

    Шансы на то, что 27 февраля будет теплее, чем 24-го, выше. Зачем играть, когда одна команда недовосстановлена?», — цитирует Хашига «Спорт-Экспресс». 0

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