Хашиг: Карпин хочет, чтобы мы играли с «Ростовом» невосстановленными

Генеральный директор «Краснодара»прокомментировал ситуацию с возможным переносом ответного матча св рамках четвертьфинала Кубка России.

17 января РФС подтвердил дату — 24 февраля, однако 18 января назначил на 21 января заседание совместной комиссии по согласованию новой даты.

«Ростов» выступает резко против — главный тренер ростовчан Валерий Карпин назвал ситуацию беспределом.

«Валерий Георгиевич прекрасно знает ситуацию. На 24-е число матч был назначен потому, что проведение первого матча полуфиналов планировалось на 27-е число.

Но раз все остальные четвертьфиналы (три матча перенесены на март — Прим. LiveSport.Ru), и, соответственно и полуфиналы, перенесли на более поздний срок, в чем смысл игры через два на третий, когда еще чемпионат не стартовал?

Валерий Георгиевич хочет, чтобы мы играли невосстановленными через два дня, да еще и с выезда — у нас 21 февраля матч с "Байером" в рамках Лиги Европы.

А вот в остальном логики нет никакой. Мы защищаем честь страны в Европе, чемпионат еще не начат, полуфиналы перенесены — а именно из-за них был поставлен матч на 24-е число.

Шансы на то, что 27 февраля будет теплее, чем 24-го, выше. Зачем играть, когда одна команда недовосстановлена?», — цитирует Хашига «Спорт-Экспресс». 0