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    Карпин назвал беспределом возможный перенос матча «Ростов» — «Краснодар»

    Ростов Краснодар Кубок России Футбол России
    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал возможный перенос ответного матча 1/4 финала Кубка России с «Краснодаром» с 24 февраля на более поздний срок.

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин
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    «Тема имеет предысторию. В ноябре тренеров команд собирали в Премьер-лиге — как раз для обсуждения календаря. Я тогда попросил всех о том, чтобы декабрьские и февральские матчи Кубка перенесли на более поздний срок — на март, апрель. Мне отказали, причем в жесткой форме.

    В декабре нам еще раз подтвердили, что ответный четвертьфинал и первый полуфинал состоятся в феврале, мы под эти даты скорректировали все сборы, тренировочный процесс и спарринги: вышли на неделю раньше из отпуска, последнюю контрольную игру запланировали на 17 февраля, чтобы был недельный цикл.

    А теперь кто-то хочет поменять дату. При этом буквально день назад пришло письмо из РФС с подтверждением даты — 24 февраля. Клуб, насколько знаю, начал продажу билетов, болельщики хотят прийти на стадион в выходной день. Нам постоянно говорят о слабом интересе к Кубку, но из-за таких решений авторитет турнира падает еще ниже.

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    • О том, что встречи Кубка запланированы на февраль, было известно давно, в ноябре все еще раз подтвердили. Зачем тема переноса поднимается в тот момент, когда уже сборы спланированы под эту игру, а на нее начали продавать билеты?

    Как понимаю, поменять дату хочет "Краснодар". Но клуб знал на 99,9%, что матч в Лиге Европы будет 21 февраля. Мы запланировали прилет в Ростов на 20 февраля. Если игру переносят, что будем делать? Со спортивной точки зрения это беспредел», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс». 0

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